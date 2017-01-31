CHP yöneticisi gözaltına alındı

Kadıgil'in ifadeye çağrıldığını Twitter hesabından duyuran CHP'li Barış Yarkadaş, daha sınra ise gözaltı işlemi gerçekleştirildiğini belirterek "DAVET DEĞİL GÖZALTI-CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı." diye yazdı.

Kadıgil söz konusu tweetlerin bazılarının 7 yıl öncesine ait olduğunu belirterek "Bana ait çok eski tarihli sosyal medya paylaşımları üzerinden, bazılarını akışından kesip biçerek ve sanki bunları dün gece atmışım gibi göstererek, hakkımda linç kampanyası başlatılmıştır" demişti.

Gösterdiği tepkinin, ezanın "ehil olmayan kimselerce" okunmasına olduğunu söyleyen Kadıgil, "Buna rağmen istemeyerek de olsa tepkimi ifade ederken birilerini incitmişsem hepsinden samimiyetle özür dilerim" ifadelerini kullanmış ve özür dilemişti.