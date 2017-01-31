CHP YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

CHP yöneticisi gözaltına alındı

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kadıgil'in ifadeye çağrıldığını Twitter hesabından duyuran CHP'li Barış Yarkadaş, daha sınra ise gözaltı işlemi gerçekleştirildiğini belirterek  "DAVET DEĞİL GÖZALTI-CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı." diye yazdı.

tw-014.jpg

Kadıgil söz konusu tweetlerin bazılarının 7 yıl öncesine ait olduğunu belirterek "Bana ait çok eski tarihli sosyal medya paylaşımları üzerinden, bazılarını akışından kesip biçerek ve sanki bunları dün gece atmışım gibi göstererek, hakkımda linç kampanyası başlatılmıştır" demişti.

Gösterdiği tepkinin, ezanın "ehil olmayan kimselerce" okunmasına olduğunu söyleyen Kadıgil, "Buna rağmen istemeyerek de olsa tepkimi ifade ederken birilerini incitmişsem hepsinden samimiyetle özür dilerim" ifadelerini kullanmış ve özür dilemişti.

 

800
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdıNazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS