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CHP: YURTDIŞINDA PROPAGANDA YASAĞI KALDIRILSIN

CHP: Yurtdışında propaganda yasağı kaldırılsın

Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizin ardından CHP, seçim yasalarından ''yurtdışında propaganda yasağı''nın kaıldırılması için yasa teklifi sundu.

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Almanya ve Hollanda’yla yaşanan referandum propagandası sorunları üzerine CHP’den yeni bir teklif geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla, seçim yasalarından ‘yurtdışında propaganda yasağı’ hükümlerinin çıkarılması için Meclis Başkanlığı’na yasa teklifi sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasada Değişiklik Teklifi’ni Meclis’e verdi. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy kullanma yöntemlerinin genişletildiği 2008’de yapılan değişiklikle yasaya, ‘Yurtdışında ve yurtdışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz’ hükmü eklenmişti. Tanrukulu’nun Meclis’e sunduğu teklif ise ‘yurtdışında’ ifadesinin metinden çıkarılmasını, dolayısıyla Türkiye dışında propaganda olanağının getirilmesini öngörüyor. Teklif, yurtdışı temsilciliklerde propaganda yasağını ise koruyor.

YASA BÖYLE DİYOR

CHP Lideri’nin onayıyla teklifi gündeme getiren Tanrıkulu gerekçesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında siyasi propaganda yasağı zaten 298 sayılı Kanun’un 50 ve 51’inci maddelerinin bir gereğidir. Yurtdışı temsilcilikler ile gümrük kapıları da kamu hizmeti görülen resmi daireler olduğuna göre buralarda seçim propagandası yapılması kanun dışıdır. Avrupalı ülkelerin AKP’li bakanların referandum öncesi yurtdışındaki toplantılarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmeyerek engellemeleri ne kadar kabul edilemez ise AKP’li bakanların resmi birer makam olan yurtdışı temsilciliklerimizi siyasi amaçla kullanmaya çalışması da o kadar kabul edilemez bir tutumdur.

DERİN ALGI OPERASYONU

AKP kendi yaptığı bu düzenlemeye rağmen yurtdışında propaganda yapmaya çalışmaktadır. AKP her zaman olduğu gibi kendi yarattığı bir mağduriyet üzerinden derin bir algı operasyonu gerçekleştirmek istemektedir. Teklif ettiğimiz değişiklikle hem yurtdışında propaganda yapmanın önündeki engel kaldırılacak hem de AKP’nin mağduriyetler üzerinden seçmeni etkilemesinin önüne geçilerek demokrasinin kurum ve kurallarıyla sağlıklı olarak işlemesi sağlanacaktır.”

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