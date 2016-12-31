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CHP'DE BİR İSTİFA DAHA

CHP'de bir istifa daha

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Oya Özgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Oya Özgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti binasında istifası hakkında açıklama yapan Özgün, "Ailemin yaşadığı ciddi sağlık problemleri dolayısıyla uzun süre ayrı kalacağım partimin çalışmalarının aksamaması için böyle bir karar aldım. Bu kararı çalışmaların daha verimli yürümesi için aldım. Yönetim kurulumuz ile de bir araya gelerek seçimle bir başkan adayı belirledik. Başkanlık görevini artık Aysun Dedeoğlu yürütecek. Bugüne kadar yaptığımız tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirdim. Ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini düşünerek ve parti çalışmalarının devamlılığı için bırakmak zorunda kaldım. Bugüne kadar bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Oya Özgün'ün konuşmasının ardından, üyeler tarafından kendisine çiçek ve plaket takdim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya, Oya Özgün'e bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

İHA
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