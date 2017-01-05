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CHP'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

CHP'de güvenlik önlemleri artırıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edilmesinin ardından CHP Genel Merkezinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü'nde semtindeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi.

Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Buradaki x-ray cihazları yenilenirken, tüm konukların bu cihazlardan geçmesi şartı konuldu.

Araçlara hafızalı kontrol

Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor.

CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı.

Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

"Türkiye bu noktaya nasıl geldi buna bakmak lazım"

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise insanların hiçbir endişe duymadan sokaklarında gezdiği Türkiye'den, herkesin son derece kaygılı olduğu bir noktaya gelindiğini savundu.

Kimin, nerede bir terör eylemi ile karşı karşıya kalacağının bilinmediğini dile getiren Bingöl, "Türkiye bu noktaya nasıl geldi buna bakmak lazım. Mesele siyasilerin can güvenliği tedbirini almanın ötesinde yaşayan 79 milyonun can güvenliğinin sağlanmasıdır. Başbakanlığın ve yetkili kurumların, Genel Başkanımız ve siyasilerle ilgili uyarıları anlayışla karşılanabilir ama önemli olan Türkiye'nin huzurunu sağlamak." ifadesini kullandı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeyi hatırlatan Bingöl, şunları söyledi:

"Türkiye'de herhangi bir tehdidin olmadığı dönemden siyasetçilerinin tehdit edildiği bir yere geldik. Buna yönelik istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi lazım. Bırakın siyasileri, vatandaşların can güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Burada alınan önlemler kurumların aldığı önlemler. Emniyet'in yaptıkları öneriler var. Bu öneriler kapsamında özel güvenlik birimlerimizin daha duyarlı olması konusunda uyarılar yapıldı. Araçlarda ve ziyaretçilerde gerekli incelemeler yapılıyor. Biz kendi üzerimize düşen, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bundan sonrası devletin güvenlik güçlerine düşüyor."

AA
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