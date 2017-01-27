CHP'DEN 20 MADDELİK HAYIR KİTABI

CHP'den 20 maddelik HAYIR kitabı

AK Parti ve MHP referandumda "EVET" oyları için çalışırken CHP de "HAYIR" için kolları sıvadı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin “Hayır demezseniz ne olacak?” başlıklı kitapçıkla halka sandıkta neden hayır oyu kullanmaları gerektiğini anlatacaklarını belirtti. İşte kitapçıkta yer alan o maddeler:

1 Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak, devletin tümüne hükmedecek. Bir kişi başkan seçilecek ve o kişi hem hükümet, hem Meclis, hem de mahkeme olacak.

2 Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. O parti belki de senin hiç oy vermediğin/hiç sevmediğin bir parti olacak.

3 O partinin genel başkanı hakimleri atayacak. Kararname adı altında kanun yapabilecek. Seçtiğin Millet Meclisi'ni fesih edebilecek. Orduya emir verecek.

4 Seçtiğin milletvekillerinin hiçbir hükmü kalmayacak. Sözünü kimse dinlemeyecek.

5 Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi değil Suriye, Libya, Mısır, İran, Kuzey Kore, Uganda gibi bir ülkede yaşayacaksın.

6 Rejim değişecek. Sadece adı Cumhuriyet olacak. Gerçekte krallık gibi her şey sadece bir kişinin elinde olacak. Demokrasi kalmayacak.

7 Başkan bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

8 Başkan ve yardımcıları ile atadığı bakanları yolsuzluk yapsa, yetim hakkı yese, devlet malına el uzatsa dahi 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

9 Başkan kendini ve atadığı bakanlarını mahkemeye çıkarma girişiminde bulunan Meclis'i fesih edebilecek.

10 Hakimler ve savcılar başkanın sözünden çıkamayacak. Başkan hak hukuk tanımaz, zorba biriyse seni koruyacak hiç kimse olmayacak. Can ve mal güvenliğin kalmayacak.

11 Tek adam karar verdiğinden belirsizlik hakim olacak. Kimse yatırım yapmaya cesaret edemeyecek. Ekonomi tek adamın keyfine göre vereceği kararlara kurban edilecek. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte çöküş gelecek.

12 Asgari ücreti, fiyatları, maaşları, işçi memur alımlarını, dernek sendika kurulması ve kapatılmasını, her şeyi tek adam belirleyecek.

13 Tek adam kimsenin aklına ihtiyaç duymayacağından, devlet ve toplum hayatında danışma, ortak akıl, uzlaşma gibi yöntemler olmayacak. Çatışma, kutuplaşma ve terör için en uygun zemin oluşacak.

14 Beş yılda bir sandığa gidip bir başkan, bir de onun partisinin çoğunlukta olduğu meclisi seçeceksin. Bir dahaki seçime kadar sana kimse bir şey sormayacak. Seçtiğin milletvekili de başkanı kontrol edemeyecek, senin hakkını koruyamayacak.

15 Başbakan olmayacak. Bakanlar sadece başkana karşı sorumlu olacak, meclise karşı sorumlu olmayacak. Milletvekillerini umursamayacak.

16 Seçtiğin milletvekilleri bakanlardan ve bürokratlardan hizmet yapmasını isteyemeyecek, hesap soramayacak. Sana hizmet getiremeyecek.

17 Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Buraların hepsi “Başkanın Partisine” göre düzenlenecek.

18 Devlet parti devleti olacak. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında yerin olmayacak.

19 Başkan olan kişi eğer isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek.

20 Başkan, padişahlarda dahi olmayan, Ulu Önder Atatürk'e bile verilmeyen yetkilere sahip olacak.

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