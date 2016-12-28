CHP'den asgari ücret ile şok çıkış

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tunceli'de terörle mücadele sırasında şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen haftadan bu yana bütün Türkiye'nin bir soruya yanıt aradığını belirten Böke, şöyle konuştu:

"Geçen hafta iki askerimize ait olduğu iddia edilen görüntülerle sarsılmıştık. Hükümet ve Genelkurmay bu görüntülerin gerçek olup olmadığına dair bir açıklama yapmadılar. Mehmetçiğin akıbetini soranlara da 'ayağınızı denk alın' dediler, açıkça tehditte bulundular. Bir hükümet, vatandaşlarına tehdit savuramaz. Türkiye, çocuklarının akıbetini sorar. Çocuklarımızın akıbetini soramadığımız bir Türkiye'yi reddediyoruz. Bir kez daha soruyoruz, nerede çocuklarımız? O görüntüler gerçek mi?"

Anayasa değişikliği teklifi

Görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifine değinen Selin Sayek Böke, bu teklifin herkesin ortak geleceğini yok edecek bir teklif olduğunu savundu.

Anayasa Komisyonu'nda cumhuriyeti ortadan kaldıracak bir teklifin görüşüldüğünü ileri süren Böke, konuşmasına şöyle devam etti:

"O kadar ciddiyetsiz ki yapılan iş, güya ülkenin geleceğini belirleyecek bu toplumsal sözleşme, bu anayasa 16 gün içerisinde çürüdü. Teklif, madde madde dökülmeye başladı. Cumhuriyeti yıkan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki milletvekillerinin kendi koltukları ile ilgili madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltukları için duydukları endişeyi, cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceği için de duymalarını diliyoruz ve bunları bütün milletvekillerinden bekliyoruz. Anayasa bu şekilde yapılmaz, bu şekilde yapılan anayasa ülkeye huzur, refah, zenginlik getirmez. Aksine böyle yapılan anayasalar ülkeye felaket getirirler. 12 Eylül 2010 referandumunda, 'yanlış yapıyorsunuz' demiştik, aynı bugünkü edayla, havayla anayasayı değiştirdiler. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. 15 Temmuz'da Gazi Meclisi vuran F-16'ların bombaları, 12 Eylül 2010 referandumla yüklendiler. Yargıyı FÖTE'ye işte bu referandumla zimmetlediler."

"Milyonlar teklife geçit vermeyecek"

Böke, TBMM'deki milletin vekillerinin, demokrasiye ve Cumhuriyete bağlı her partiye oy vermiş milyonlar tarafından seçildiğini, bu milyonların bu teklife asla geçit vermeyeceğini savundu.

"Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratları, yurtseverleri, milliyetçileri, Atatürkçüleri olarak, Türk devriminin sahibi ve takipçileri olarak bu mücadeleye hazırız ve biz bu mücadeleyi kazanmakta emin adımlarla yürüyoruz." diyen Böke, tek adam rejimine karşı Cumhuriyet, diktatörlüğe karşı demokrasi, bir ailenin egemenliğine karşı halkın egemenliği, baskıya karşı özgürlük, saygın bir ülke ve adil bir ekonomi mücadelesinin verildiğini ileri sürdü.

"Bin 300 liralık asgari ücreti kabul etmiyoruz"

Asgari ücret zammı için yapılan görüşmelere de değinen Böke, "AKP, bir kişinin koltuk derdine düşmüşken, 6,5 milyon asgari ücretli ve aileleri açlığa mahkum bir şekilde bekliyorlar. Şu anda 6,5 milyon asgari ücretlinin aldığı net ücret bin 300 lira. Bu bin 300 liraya mahkum edilmiş 6,5 milyon asgari ücretli için açlık sınırı bin 416 lira." dedi.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 4 bin 665 lira olduğunu belirterek, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Böke, şunları söyledi:

"Biz, TÜİK'in 2017 yılı için tek bir kişinin asgari geçim standardını bin 668 lira 90 kuruş olarak belirlediği bir Türkiye'de, bin 300 liralık bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. CHP olarak, emekçilerin insani koşullarda yaşaması, çalışanların yoksulluğa mahkum edilmemesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini savunuyoruz."