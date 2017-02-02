CHP'den Erdoğan'a karşı Baykal kartı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde dün toplanan CHP MYK, yaklaşık üç saat sürdü. Alınan bilgilere göre toplantıda nisan ayının ilk yarısında yapılması öngörülen Anayasa değişikliği teklifine ilişkin referandum çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun pazar günü tüm il ve ilçe başkanlarını Ankara’ya çağırdığı, il ve ilçe başkanlarına referandumda nasıl davranacaklarına ve “hayır” kampanyasını nasıl yürüteceklerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunulacağını açıkladığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Parti Meclisi ve milletvekili grubuyla birlikte bir toplantı gerçekleştireceğini, bazı eski siyasilerle de bu kapsamda bir buluşma tasarlandığını anlattığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun “hayır” kampanyasının partiler üstü olması gerektiği, kampanya boyunca CHP bayrağının kullanılmaması gerektiği, parti içine hitap edecek sert söylemlerden kaçınılması uyarısında bulunduğu öğrenilirken, sandık ve seçim güvenliğine özel önem verileceği, bu kapsamda sandık görevlilerinin şimdiden belirlenmesi kararı benimsendi.

Kılıçdaroğlu, önceki seçim kampanyalarına kıyasla daha az miting yapacağı, seçimin “parti seçimi” olmaması nedeniyle daha az görünür olmayı tercih edeceği öğrenildi. Toplantıda, kampanya sürecinin nasıl yürütülmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulurken, bir strateji ekibinin oluşturulmasının doğru olacağı değerlendirmeleri yapıldı.



‘Algı oluşturuluyor’

Toplantıda ayrıca önceki gün, 7 yıl önceki tweet’leri nedeniyle CHP PM üyesi Sera Kadıgil’in gözaltına alınması konusu ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun Kadıgil’e yapılan uygulamalarının referandumda “hayır” diyeceklere yönelik bir linç kampanyası yürütülerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktardığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışma konusu olan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in durumunu önce MYK’da ardından TBMM’de bir araya geldiği kurmaylarıyla ele aldı. Türkmen’e Başkanlık Divanı’ndaki görevini bırakması için bugüne kadar süre tanındığı öğrenildi.



Dört koldan kampanya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partili ilçe ve belde belediye başkanlarına referandum sürecinde parti rozetini çıkarıp belde sakinlerine anayasa değişikliği teklifinin neler getirdiğini anlatma talimatı verdiği, partinin dört önemli isminin referandum sürecinde Türkiye’yi dolaşacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, bu isimlerin eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağı bilgisini verdi.



Kılıçdaroğlu, önceki gün parti genel merkezinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da bulunan partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla buluştu. Yaklaşık 4 saat süren toplantının 1 saatlik bölümüne katılan Kılıçdaroğlu’nun, “Referandum sürecinde parti rozetinizi çıkarmanız gerekiyor. Anayasa maddelerinin ne anlama geldiğini halka en iyi siz ifade edebilirsiniz. Beldenizin sakinlerine anayasa değişikliğinin neler getirdiğini anlatmanız gerekiyor çünkü halk şu anda teklifin ne getirdiğine hakim değil” talimatını verdiği öğrenildi.



Otobüs tahsis edilecek

Sorunun bir parti sorunu değil demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun halka gerçekleri anlatmak için partinin dört önemli ismine birer otobüs tahsis edileceğini, bu isimlerin Türkiye’yi dolaşacağını, ancak sayının ihtiyaca göre artabileceği bilgisini paylaştığı da ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun bu isimlerin eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağı bilgisini verdiği kaydedildi.



Görüşmeler sürecek

CHP’de geçtiğimiz günlerde referandum sürecine yönelik olarak Ankara’da büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, İstanbul’da ise İstanbul’un ilçe belediye başkanları ile bilgi alışverişinde bulunulmuştu. Toplantıların bugün Marmara, yarın Ege, pazartesi günü de Akdeniz’deki ilçe ve belde belediye başkanlarıyla devam etmesi öngörülüyor.