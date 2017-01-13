CHP'den erken seçim çıkışı

Anayasada değişiklik öngören teklifin 7. maddesi görüşmeleri sürerken CHP adına söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, erken seçime tam destek vereceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHPGrup Başkanvekili Levent Gök, erken seçim kararının hemen alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın varlığında, Genel Başkanımızın talimatlarıyla, bugün böyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa, bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor” dedi.

HDP'DEN DE ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Anayasa değişikli teklifinin görüşmeleri devam ettiği Genel Kurul’da HDP Kars Milletvekili ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Erken seçim taraftarıyız’ diyerek erken seçim istediklerini açıkladı.