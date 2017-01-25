''CHP’DEN ‘EVET’ OYLARI GELECEK''

''CHP’den ‘evet’ oyları gelecek''

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Salih Tuna, canlı yayında yaptığı açıklamada referandumunda CHP'li seçmenin içinden de "Evet" oyu çıkacağını iddia etti.

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A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Salih Tuna referandum sonuçlarında 'evet' sonucunun beklenenden çok daha fazla çıkacağını, CHP'li seçmenin bir kısmının da 'evet' diyeceğini dile getirdi..

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Salih Tuna, 'CHP'nin Mecliste Anayasa maddelerinin değerlendirmesine bakar mısınız. Yargının bağımsızlığı yanı sıra tarafsızda olsun denilen maddeye bir siyasi parti neden karşı çıkabilir. Yani ne demek bu? Taraflı mı olsun ? FETÖ' den taraf mı olsun? Bir partinin buna karşı çıkabilmesi için neden bulmak mümkün mü? CHP'nin yapmış olduğu gürültü çıkartmaktan başka bir şey değil. Karşıdaki insanın ne konuştuğunu duymak istemeyen küçük çocuklar ses çıkartır ya yaptıkları aynı bu. Ben ki hiçte iyimser bir insan değilim onuda belirtmek isterim. Adil Gür'ün öngördüğünden çok daha yüksek bir oranda evet oyu alınacağını ve CHP'den de evet oyları geleceğine inanıyorum. Çünkü 1960 yılından beri iktidar yüzü görmeyen CHP'nin iktidar yoluda başkanlıktan geçecek' diye konuştu.

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