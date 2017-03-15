CHP'den KPSS tepkisi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giriş ücretinin 220 TL'den 420 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yaptığ ıyazılı açıklamada şunları söyledi:

"ÖSYM kazanç kapısı değil, öğrencilerin umuduna hizmet kapısı olduğunu unutmuş. KPSS sınavının zorunluluğu nedeniyle öyle anlıyoruz ki Kamu Personelini Soyma Sınavı'na çevirmiş. Bunu derhal geri çekmeli. ÖSYM yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların yerleştirilmesi sınavlarını, yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavları, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarının yer aldığı yaklaşık 20 alanda 36 ayrı sınav yapmaktadır. Adaylar girecekleri her alan sınavı için kurumun belirlediği ücreti ödemek zorundalar. KPSS için ilan edilen rakam 1.404 TL olan asgari ücretin yüzde 30'u kadar. Bu konuda düzeltme değil, kamuoyundan özür ve zammın tümüyle geri alınmasını bekliyoruz."