CHP'den şaşırtan referandum stratejisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumunda stratejilerinin Erdoğan karşıtlığı olmayacağını söyledi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmasının Türkiye’de demokrasinin sonu olacağını, Merkel’in perşembe günü yapacağı Türkiye ziyaretinin, geçmişte olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendi politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını da dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun SZ gazetesinden Mike Szymanski’ye verdiği mülakat şöyle:

SZ: Halkın yüzde 60 desteğini arkasına almış bir kişiye karşı nasıl kampanya yapmayı düşünüyorsunuz?

Kılıçdaroğlu: Biz Erdoğan’a karşı kampanya yapmayacağız. Erdoğan’ın geldiği noktayı bugün herkes görüyor. AKP ülkeyi yönettiğinden beri, neredeyse her alanda gerileme yaşadık. Batı dünyasından uzaklaştık ve içe kapandık. Erdoğan bu ülkeye daha ne yapabilir? Sorun Erdoğan’dan daha büyük. Anayasa Erdoğan’dan sonra da yürürlükte kalacak ve bu durumu yeniden düzeltmek zor olacak. Düzenleme geçecek olursa, bu Türkiye’de demokrasinin sonu olacaktır.

SZ: Siz Kürt yanlısı HDP ile birlikte çalışmak istemiyorsunuz. Şayet Türkiye’de mesele bu denli önemliyse, niçin herkes kendi mücadelesini veriyor?

Kılıçdaroğlu: Her partinin kendi taraftarlarına hitap etme sitili, kendi dili vardır. Ancak mesaj aynı: Değişiklik Türkiye’de demokrasiye hizmet etmiyor.

SZ: Hükümet HDP’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak görüyor. İş birliği olursa terörle ilişkilendirilmekten mi endişe duyuyorsunuz?

Kılıçdaroğlu: Biz ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. Kampanyayı partiler düzleminden çıkarmak istiyoruz. Bütün partilerde değişikliğe karşı olanlar var, AKP içerisinde de. Hükümet hayır diyecek olan herkesi terörle ilişkilendirmek istiyor. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş “Başkanlık gelirse, ülkede terör biter” tezini dillendiriyor.

SZ: Başbakan Merkel perşembe günü Türkiye’ye geliyor. Ziyareti tam da kampanyanın ortasında. Bu Erdoğan’ın işine yarar mı?

Kılıçdaroğlu: Onun (Erdoğan’ın) mesajı, Merkel’in ziyaretinin kendi politikalarına destek anlamına geldiği yönünde olacaktır. Merkel’in böyle bir maksadı olmasa da, o bunu kendi taraftarlarına böyle sunacaktır.

SZ: Merkel 2015’de sığınmacı krizini kontrol altına almak zorunda olduğunda, tam parlamento seçimleri sırasında İstanbul’a geldi. Muhalefet öfkeliydi. Erdoğan bu durumu iyi kullandı.

Kılıçdaroğlu: Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır: Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?

SZ: İlişki birbiri ardına ciddi testlerden geçiyor. Yunanistan darbe girişimi sonrasında Türkiye’den kaçan askerleri iade etmek istemiyor. Adil bir yarılama olmayacağı söyleniyor. Almanya’da da Türk askerleri sığınma başvurusu yapmış durumda. Bunlarla ilgili ne yapılmalı?

Kılıçdaroğlu: Biz, darbeye karışmış olanların adil bir yarılama ile cezalandırılmalarını istiyoruz. Bunun Türkiye’de gerçekleşmesi gerek. Bunu bizim ülkemiz sağlamalı.

SZ: Şu anda Türkiye’de adil bir yargılamanın mümkün olacağını düşünüyor musunuz?

Kılıçdaroğlu: Ben Türkiye’de adalet olduğunu söylemedim. Türkiye, olağanüstü hal nedeniyle kendi imzaladığı uluslararası hukuk standartlarına sınırlama getirdi. Hükumet kendisi bu yolla adil bir yargılama olmayacağını söylüyor.