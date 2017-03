CHP'den sürpriz erken seçim iddiası

CHP'in Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin can çekiştiğini söyleyerek, "KHK'lerle hukuk yerine keyfiliğin geçmesinin ve keyfi karar vermenin" işsizlikte, enflasyonda yansımaları olduğunu belirtti. Böke "Bunlara bakınca bu fiili durumun ekonomi için ne kadar olumsuz olduğunu anlıyoruz" dedi.



CHP'li Böke Bloomberg HT'de Akıllı Para programına konuk oldu. 16 Nisan'da gerçekleşecek referanduma dair görüşlerini paylaşan Böke, "Bu dönemde yapılan anketlerin ne kadar gerçeği yansıttığına emin değilim, anketler yakın ama hayırı önde gösteren birçok anket de gördük. Ancak sahada gördüğüm şey, insanlar bu sandığın parti meselesi olmadığını, bu oylamanın memleket meselesi olduğunu anlıyor" yorumunda bulundu.



Böke, yatırım ortamı ve büyüme ortamını sağlayacak reform yapma gerekliliğine dikkat çekerek "Herkes çok borçlu, büyük sanayici de zor durumda, buna yavaşlama da eklenince Türkiye'de reel sektör krizinin çıkma ihtimali kapıda bekliyor. Birşey yapılması gerektiği aşikar ama maliye politikası tarafındaki gevşemeler sadece bir nefeslik can veriyor. Oysa bizim tek nefese değil, maraton koşacağımız güçlenmeye ihtiyacımız var. Siyasetin artık yatırım ortamı ve büyüme ortamını sağlayacak reformları yapma iradesine geçmeli" dedi.



Erken seçim olur mu?



Böke referandumdan evet de çıksa, hayır da çıksa yüksek ihtimalle bir seçim olabileceğini söyleyerek "Ama bundan sonra Türkiye'de demokratik bir biçimde seçim yapılmasını istiyorsak 16 Nisan'daki karar her birimiz için hayati önemde. Yani gönülden bağlı olduğumuz bir siyasi partiye oy verebileceğimiz Türkiye istiyorsak şimdi o seçimleri düşünmekten çok bugün hayır demeliyiz ki yine hakkaniyetli seçimler olabilsin" yorumunu yaptı.



"OHAL'in uzamasından yatırımcı da rahatsız"



Piyasanin OHAL'i ilk olarak nispeten olağan karşıladığını belirten Böke "TL 15 Temmuz'da 3 ekim'e kadar 8 kuruş değer kaybetti. OHAL'in keyfi uzatılacağının açıklanmasından beri TL çok dalgalanıyor ve hep negatif ayrışıyor. OHAL'in uzatılmasından üretici de yatırımcı da herkes rahatsız. Bu OHAL düzeni büyük belirsizlik yaratıyor" diye konuştu.