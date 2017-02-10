CHP'Lİ ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN ODA KRİZİ !

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !

Milyonluk habeleşme faturasının ardından Başkanlık Divanı'ndan istifa eden CHP'li Türkmen şimdi de oda krizi yaşıyor.

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1 milyon liradan fazla haberleşme faturası sonrası Başkanlık Divanı'ndan istifa eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşalttıktan sonra Leyla Zana'nın odasına geçmek istedi. Zana'nın odası Türkmen'e verilmedi.

Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL’yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana’ya ait odayı talep etti. Ancak, Zana’nın odası Türkmen’e verilmedi. Odaya, Zana’nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi.

Mahkeme celbinin “Adresinde bulunamadı” denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda “boş” gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP’nin Türkmen’in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP’li vekilin odasına taşınacak.

Habertürk
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