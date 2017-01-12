CHP'li Erdem ''ısırma'' iddiasına ateş püskürdü

CHP Milletvekili Eren Erdem, Meclis'teki yeni anayasa görüşmeleri sırasında çıkan kavgada AK Partili Muhammet Balta'nın bacağını ısırdığı iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerginlikler dün gece kavgaya dönüştü. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı.

'CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ BACAĞIMDAN ISIRDI'​

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralandı. Muhammet Balta twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" dedi. Bunun üzerine sosyal medyada Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edildi.

ERDEM'DEN YANIT

Eren Erdem iddiaya çok sert bir cevap verdi. CHP'li vekilin Twitter'dan yaptığı açıklamanın bazı bölümleri şöyle: "Eren Erdem AKP'liyi ısırdı diye haber yapmışlar. Allah belanızı versin yalancılar! TBMM'de o 'ısırılmış' vekile soracağım, eğer o yaptırmışsa bu haberleri, hesabını verecek hukuk önünde. Aynı oy kabinine girmek, ısırmak, hönkürmek,çemkirmek, mecliste horlayarak uyumak, yalan söylemek, iftira atmak AKP'nin karakteridir. Düzeyi, seviyeyi bu hale bilinçli getiriyorlar. Vekil vekili ısırdı palavrası, parlamenter sistemi küçük düşürme operasyonu. Yazık yazık! Bir meclisin saygınlığı ile bu kadar oynanmaz. Bu kadar sapkınca, bu kadar alçakça davranılamaz. Meclisin bir itibarı var! Bilerek, kurgulanmış şekilde TBMM'nin itibarını zedelemek için kavga çıkartıyorlar. Her türlü rezilliği bunun için planlamışlar!"