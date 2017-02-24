CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"

Türkiye başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini oylayacağı referanduma doğru giderken, tanınmış siyasi isimler de oylarını açıklamayı sürdürüyor.

O isimlerden biri de eski CHP'li vekil Faik Tunay. Twitter hesabından video paylaşan Tunay, referandumda "evet" diyeceğini açıklayarak, "16 Nisan Sabahı KOALİSYONSUZ, İstikrarlı, Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Sistem Değişikliğine #BendeEvetDiyorum" ifadelerini paylaştı.

Tunay, Odatv'ye verdiği ropörtajda, Fethullah Gülen'i 4 kez ziyaret ettiğini anlatmış, bu görüşmelerden hem MİT'i hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiğini söylemişti.