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CHP'Lİ ESKİ VEKİL: "EVET DİYECEĞİM"

CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"

Türkiye başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini oylayacağı referanduma doğru giderken tanınmış siyasi isimler de oylarını açıklamayı sürdürüyor...

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Türkiye başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini oylayacağı referanduma doğru giderken, tanınmış siyasi isimler de oylarını açıklamayı sürdürüyor.

O isimlerden biri de eski CHP'li vekil Faik Tunay. Twitter hesabından video paylaşan Tunay, referandumda "evet" diyeceğini açıklayarak, "16 Nisan Sabahı KOALİSYONSUZ, İstikrarlı, Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Sistem Değişikliğine  #BendeEvetDiyorum" ifadelerini paylaştı.

Tunay, Odatv'ye verdiği ropörtajda, Fethullah Gülen'i 4 kez ziyaret ettiğini anlatmış, bu görüşmelerden hem MİT'i hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiğini söylemişti.

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