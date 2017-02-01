CHP'li Kadıgil: ''İnadına adalet, inadına özgürlük, inadına hayır''

CHP PM Üyesi avukat Sera Kadıgil sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davayı beklerken gözaltına alındı. CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil , "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Kadıgil çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Sera Kadıgil'in ofisine gözaltı için giden polisler, Kadıgil'in Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Bilal Erdoğan'ın şikayetçi olduğu dosyaya sunduğu dilekçe nedeniyle yargılandığı öğrenince gözaltı işlemini duruşma salonu önünde gerçekleştirdi.

CHP PM Üyesi avukat Sera Kadıgil serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.Kadıgil, 'Herkese çok teşekkür ediyorum.Büyük bir yanlıştan dönüldü.Gençlik Kolları'mızın mensupları kapıda beni almadan çıkmayacaklarını söylemişlerdi, çıkmadılar. Var olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Neyin neden yapıldığı çok ortadaydı.Ama korktuk mu kormadık.Ne diyoruz; Hayır diyoruz, Hayır demeye devam ediyoruz.Demokratik haklarımızı kullanıyoruz herkesten de bir parça saygı rica ediyoruz.İnadınına adalet, inadına özgürlük, inadına hayır!' dedi.