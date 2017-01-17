CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ KAZA GEÇİRDİ

CHP'li milletvekilleri kaza geçirdi

CHP milletvekilleri Tanju Özcan ve Ali Yiğit'in içinde bulunduğu otomobil Meclis'in bariyerlerine çarptı.

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CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın aracı, TBMM Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyere çarptı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankayakapısına geldi.

İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı. Şoförün bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptı. Hava yastıkları açılan araçta hasar oluştu.

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"HIZIMIZ YÜKSEK OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU"

Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

2 VEKİLİN DURUMU İYİ

Özcan, araçta İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de bulunduğunu, onun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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