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CHP'Lİ MUSTAFA BALBAY'IN AÇIKLADIĞI ANKET CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP'li Mustafa Balbay'ın açıkladığı anket CHP'yi karıştırdı

CHP'li Mustafa Balbay, son anketlerde "Evet"in önde gittiğini söyleyince CHP'den sert eleştiriler yükseldi.

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CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın referandum anketi tartışmalara neden oldu. Anketi yapan firmayı açıklamayan Balbay, İstanbul'da "evet" oylarının önde gittiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Bursa’da, ilçelerde gerçekleştirilen programların ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
 
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 16 Nisan'daki referandumda İstanbul'da "evet" oylarının yüzde 51 olduğunu ileri sürdü. Birçok kişi  anketi yapan firmanın açıklanmasını istedi. Ancak cevap alamadı. Kaynak belirtilmediği için Mustafa Balbay'ın bu yaptığı kendi partililer tarafından bile 'saçmalık' olarak değerlendirildi.

Türkiye Gazetesi
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