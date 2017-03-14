CHP'li Sertel: Başbakan'ın oğlunun Hollanda'da yatırımı var mı ?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Hollanda hükümetinin Türkiye'ye karşı tavrını tasvip etmediğini ve kınadığını belirterek, "İki ülke arasındaki diplomatik kriz ekonomik krize dönüşmemeli. Hollanda ve Türkiye'nin ticaret hacmi 6.5 milyar dolar. Karşılıklı ekonomik yaptırımlar iki ülkeye de büyük zarar verir. Milliyetçilik yapılacaksa ekonomik milliyetçilik yapılsın" dedi.

İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya'nın 14 milyar dolarla birinci, Hollanda'nın ise 3.5 milyar dolarla onuncu sırada yer aldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerginliğin iş dünyasını tedirgin ettiğini söyledi. Sertel, "İki ülke arasında 400 yıldan bu yana süren ticaret, oy devşirmek uğruna bir an da silinip atılmasın. Avrupa ile kopma noktasına gelen ilişkilerimiz en başta ekonomiyi etkileyecek. İhracatçılarımız, ithalatçılarımız tedirgin bir bekleyiş içinde. Hükümet referandumdan sonra ilişkileri tekrar düzeltmek isteyebilir ancak bu süreçte bozulan ekonomik anlaşmalar tekrar yapılamayabilir" diye konuştu.

"BAŞBAKAN NEDEN SESSİZ"

Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da Hollanda'da yatırımları olduğuna dair iddialar olduğunu dile getiren Atila Sertel, verdiği önergeyle Hollanda merkezli Q Shipping ve Zealand Shipping şirketlerinin Başbakan'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ait olup olmadığını da sordu. Sertel, şöyle dedi:

"Sayın Başbakan'ın Hollanda konusunda neden sessiz kaldığını merak ediyorum doğrusu. Hollanda merkezli Q Shipping ve Zealand Shipping'in Erkan Yıldırım'a ait olduğu iddia ediliyor. İşler bu noktaya gelmişken Başbakan, oğlunun Hollanda'da ticaret yapıp yapmadığını açıklamalı ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerle birlikte oğlunun ticari faaliyetlerinin de askıya alınıp alınmayacağını söylemelidir. Aksi takdirde Başbakan Binali Yıldırım'ın "yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir" açıklaması da boşta kalır."

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye'de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım tutarı içerisinde ilk sırada olan Hollanda'nın, Ak Parti iktidarı döneminde 22 milyar dolarla Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan sermaye getiren ülke olduğunu sözlerine ekledi.