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CHP'Lİ VEKİL SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

CHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladı

CHP'li Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma 21 gün kaldı. Siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de kamuoyu yoklamaları yapıyor. Bazı anket şirketleri ise 'kamuoyunu yönlendirme! yapmaya çalışarak "hayır oyları önde" algısı oluşturuyor.

YÜZDE 51 HAYIR, 48 EVET

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan anketin sonucuna göre; seçmenin yüzde 51,2'si 'HAYIR' derken; yüzde 48,8'i 'Evet' dedi.

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YÜZDE 89 KARARLI

Eğilimlerinin referandum gününe kadar değişip değişmeyeceği sorulan yurttaşların yüzde 89’u oylarında kararlı olduğunu belirtirken, yüzde 8’i tercihinin değişebileceğini belirtti.

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