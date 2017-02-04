CHP'Lİ VEKİLDEN ''900'LÜ HAT'' İDDİASINA CEVAP

CHP'li vekilden ''900'lü hat'' iddiasına cevap

CHP Milletvekili Özcan Purçu, 181 bin liralık haberleşme harcamasının ardından ''900'lü hatları aradı'' iddiasına yanıt verdi.

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CHP Milletvekili Özcan Purçu, 181 bin liralık haberleşme harcamasıyla “900’lü fantezi hatlarını aradı” iddialarının hedefi olunca cep telefonu faturasını Twitter’dan paylaştı.

Purçu, Hürriyet’e, “Sanki cep telefonu faturam 181 bin liraymış gibi yayınlar yapılınca, ‘900’lü fantezi hatlarını arıyor’ diye troll’lerin hedefi oluyorum. Bu doğru değil, 12 aylık cep telefonu faturam 2 bin 418 lira 3 kuruş, telefonu bir ay açık bıraksan yine o fatura gelmez kardeşim” dedi.

Meclis Başkanlık Divanı üyeleri arasında kendisini 3. sıraya taşıyan 181 bin liralık haberleşme harcamasına ilişkin olarak ise Purçu şunları söyledi: “Bu 15 aylık bir fatura. Tamam, fazla olabilir, biz de kendimize çekidüzen veririz ama bu konuda kimse bizi uyarmadı ki. Meclis Genel Sekreterliği bize ‘Mektubun, faksın ücreti şudur’ demedi bugüne kadar. Bunların çoğu da valiliklerden, devlet kurumlarından gelen davetler, yazılar, haliyle bunlara dönüş yapmanız lazım. Artık bundan sonra bunlardan gelen hiçbir davete, yazıya da cevap vermeyeceğim.”

Hürriyet
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