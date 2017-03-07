CHP'li vekilden Beştepe'de ''gizli FETÖ''cü uyarısı

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, anayasa değişikliğinin onaylanması halinde, hastalığında ya da yurtdışı ziyaretinde yerine vekalet edecek yardımcılarının cumhurbaşkanının sahip olduğu tüm yetkileri kullanabileceğini söyleyerek gizlenmiş bir FETÖ’cünün çıkaracağı bir kararname ile ile ülkenin yönetimine el koyabileceğini iddia etti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde köylüler ile bir araya gelen CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 16 Nisan’da oylamaya sunulacak anayasa değişikliği referandumu sürecini değerlendirdi. Referandumda neden ’Hayır’ denmesi gerektiğini anlatan Öz, parti kimliği olmaksızın bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi. Bu seçimin siyasi parti seçimi olmadığını ifade eden Bülent Öz, ülkenin yönetim şeklinin belirleneceği bir seçim olacağını savundu.

Öz, referandumda oylanacak anayasa maddesinde, cumhurbaşkanının yardımcılarını kendisinin atayacağını, atanacak yardımcı sayısının ise anayasada belirtilmediğini öne sürerek, "Cumhurbaşkanı yetkilerinin tamamı yerine vekalet bırakacağı kişide de olacak. Bu yetkiler ülkeyi kaosa sürükleyebilir. Unutmamalıyız ki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele eden hükümet hala nihai sonuca ulaşamamıştır. Ve hala her gün medyadan takip ettiğimiz gibi kendisini gizlemiş yeni FETÖ’cüler ortaya çıkmaktadır. Sayın cumhurbaşkanı yerine atanacak yardımcıların kendini gizlemiş bir FETÖ’cü çıkmayacağı garantisini kim verebilir? 5 yaverinin 5’i de FETÖ’cü çıkmadı mı? Hastalığında ya da yurtdışı ziyaretinde yerine vekalet edecek gizlenmiş FETÖ’cü, cumhurbaşkanının sahip olduğu tüm yetkileri kullanarak çıkaracağı bir kararname ile meclisi feshedebilir hatta bir kararname ile ülkenin yönetimine el koyabilir" diye konuştu.



KATAR’I ÖRNEK GÖSTERDİ



Geçmişte yaşanan Katar örneğini veren Öz, "1995 yılında Katar’da kralın yardımcısı olan oğlu, babasının Avrupa ziyareti için kendisine havaalanına kadar eşlik edip, elini öperek uğurluyor. Sarayda bir davet vereceğini ilan edip bütün yönetici ve ileri gelenleri saraya topluyor. Saraya gelen davetlilerin hiçbiri olacağı bilmiyordu. Canlı yayın yapılacağını söylediği için devlet televizyonunu da saraya çağırıyor ve canlı yayında yönetime el koyduğunu ilan ediyor. Katar, canlı yayında yönetimine el konulan ülke olarak tarihin kara sayfalarında yerini aldı. Bu Türkiye’de yaşanmaz demeyin, bu madde aynı süreci yaşatacak bir maddedir. Çünkü madde açık bir şekilde yardımcıları bu yetkilere sahip kılıyor" dedi.