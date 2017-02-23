CHP'li vekilden cezaevleriyle ilgili şok iddia

Ak Parti Hükümetinin Cezaevi yönetmeliğinde değişiklik yaparak, 10 yıla kadar hapis cezası almış hükümlülerin, bir ayın sonunda açık cezaevine gönderilmesinin önünü açmasına, CHP’den tepki geldi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, yapılan düzenlemeyi “üstü örtülü af” olarak nitelendirerek, “amaç, cezaevlerini boşaltmak, açılan yerlere de muhalifleri koymak” dedi.

Pekşen, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Memleket açık cezaevine dönmüş. Son düzenleme ile, bunu yasal olarak da sağladılar. Sokaklarda suçlular dolaşacak artık. 10 binlerce, ceza hukuki açısından suç işlemiş ve hapis cezasına çarptırılmış kişi, cezaları infaz edilmeksizin sokaklara çıkacaklar.” dedi. Düzenlemenin “cezaevlerini boşaltıp, yeri yerler açmak için” olduğunu kaydeden Pekşen, ” Ne için? FETÖ’cü diye insanları, gerçekten suçlu olup olmadığını ayırmadan hapse atmak, muhalefet eden insanları cezaevlerine sokmak için” diye konuştu.

Pekşen, TBMM’den af çıkarmak için, nitelikli çoğunluk, yani 367 vekilin desteğine ihtiyaç olduğunu da hatırlatarak, “hükümet, tek bir yönetmelik değişikliği ile üstü kapalı af çıkardı. Bu tuzak ve aldatmacadır. Sokakları suçlulara teslim etmenin kılıfıdır. Katiller, hırsızlar, zimmetine para geçirenler, adi suç, kasta dayalı suç, artık ceza infazından çıkmıştır” diye konuştu.