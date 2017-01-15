CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP'li vekiller gece yarısından sonra ilginç bir eyleme imza attılar.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi.



Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi.



AK Parti ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdular.