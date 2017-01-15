CHP'Lİ VEKİLLERDEN GECE YARISI EYLEMİ

CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP'li vekiller gece yarısından sonra ilginç bir eyleme imza attılar.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi.

Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi.  

AK Parti ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdular.

Hürriyet
700
İsrail genetiği değiştirilmiş tavuk üretmeye başladıİsrail genetiği değiştirilmiş tavuk üretmeye başladı
''Cumhurbaşkanını öldürmeye mi niyetlisiniz ?''''Cumhurbaşkanını öldürmeye mi niyetlisiniz ?''
Baykal’a kumpas kasetini önce Gülen izlemişBaykal’a kumpas kasetini önce Gülen izlemiş
Sosyal medyayı sallayan "Türk Sniper"Sosyal medyayı sallayan "Türk Sniper"
Yaka paça kavga ettilerYaka paça kavga ettiler
Mete Yarar 15 Temmuz'ın gizli kahramanlarını açıkladıMete Yarar 15 Temmuz'ın gizli kahramanlarını açıkladı
Dev tanker için kapatıldıDev tanker için kapatıldı
Markete soygun için not bıraktılarMarkete soygun için not bıraktılar
Jandarma et hırsızlarına pusu kurduJandarma et hırsızlarına pusu kurdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS