CHP'li vekillerin PKK cenazesindeki görüntüleri

Bölücü terör örgütü PKK militanı Aziz Güler'in cenaze töreninden çekilen bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Bundan 2 sene önce öldürülen PKK'lı terörist Güler'in cenaze törenine CHP'li iki milletvekili de katılmıştı.

Siyaset arenasında özellikle AK Parti ve CHP arasında büyük tartışmalara neden olan "CHP'li vekiller PKK'lı cenazesinde gözyaşı döküyor" iddiasına yönelik ortaya çıkan bu fotoğrafta İlgezdi ve Tanrıkulu gözüküyor.

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman gösterdiği fotoğrafta 20 Kasım 2015'te PKK'lı terörist Aziz Güler'in cenazesine katılan CHP Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nun gözyaşı döktüğü görülüyor.