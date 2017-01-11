YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN ''600 MİLLETVEKİLİ'' TEPKİSİ

CHP'li Yarkadaş'tan ''600 milletvekili'' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasını içeren maddenin kabul edilmesine tepki gösterdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'nin anayasa taslağının 2'nci maddesinde yer alan, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasının sabah saatlerinde kabul edilmesi üzerine "Bu maddeye evet oyu verenler, halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi" dedi.

CHP'li Yarkadaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaparak, milletvekili sayısının artırılmasıyla birlikte, halkın daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını savundu. Tasarının yasalaşması halinde, TBMM'ye 50 milletvekilinin daha geleceğini belirten Yarkadaş, "Bu kişiler, fonksiyonu tamamen ortadan kaldırılmış bir Meclis'te, milletin sırtına yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaklar. El kaldırıp indirmelerine bile ihtiyaç duyulmayacak bu kişilere milyonlarca lira para ödenecek" dedi.

AK Parti'nin tasarısının geçmesi halinde, Meclis'teki 600 milletvekilinin hiçbir iş yapmadan para alacağını ileri süren CHP'li Yarkadaş, şu açıklamalarda bulundu: "Tek adam rejimini kurabilmek için, siyasi rüşvet dağıtıyorlar. Başkanlığı geçirebilmek için, milletvekillerine alan açıyorlar. Olan ise millete oluyor. Halkımızın sırtına yeni yükler yükleniyor. AKP kimin parasını harcıyor? Har vurup harman savuruyorlar. Bankamatik vekillere ödenecek her kuruşa yazıktır. Bu parayla öğrenci yurtları açılabilir. Binlerce kişiye istihdam yaratılabilir. Yazıktır; gelin yol yakınken dönün. Bu milleti sömürmekten vazgeçin"

DHA
186
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS