CHP'liler ile polis arasında gerginlik

Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübüne karanfil bırakmak isteyen CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLERE İZİN VERMEDİLER

Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübünde polisekiplerinin çalışmaları devam ederken CHP'li bir heyet olay yerine karanfil bırakmak istedi. CHP'li Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu CHP'li heyet olay yerine gitmek istedi. Olay yerine karanfil bırakmak isteyen CHP'li heyete ekipler incelemelerin devam ettiği gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine CHP'li heyet ile ekipler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GERGİNLİK KISA SÜRDÜ

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla heyete engel olmaya çalışırken gerginlik kısa süre sonra sona erdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından açıklama yapan İl başkanı Canpolat, duruma tepki gösterdi.