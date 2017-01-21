CHP'nin referandum planı hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, “Bu anayasanın ilk 4 maddesine aykırı bir tekliftir. Demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Dolayısıyla Anayasanın 4. Maddesinde ki değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmüne aykırıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Ayrıca şekil itibarıyla yasama tekniği açısından da çok büyük eksiklikler var. Örneğin 16. Madde de 58 ayrı husus tek bir madde altında düzenleniyor. 17. Madde de 6 ayrı konu tek bir madde de düzenleniyor. Bunların ayrı ayrı kaleme alınıp görüşülüp oylanması gerekirdi. Bunlar yapılmadı. Bu eksiklikleri dile getireceğiz. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, güçler birliğini sağlamaya çalışan, güçler ayrılığını ortadan kaldıran bir sistem yaratılıyor. Bu demokratik cumhuriyetin ortadan kaldırılması demektir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesine de müracaatımızı yapacağız” dedi.

“ANADOLU’NUN, TRAKYA’NIN DÖRT BİR YANINA DAĞILACAĞIZ. YÜZ YÜZE ANLATACAĞIZ”

Referandum için çalışmalara hemen başlayacaklarına da dikkati çeken Tezcan, şöyle dedi:

“Yapacağımız tek bir yol var, ulaşabildiğimiz bütün kanalları kullanacağız.

Bire bir temas önemli. Her noktada Türkiye’de bütün milletvekillerimizi, parti kadrolarımızı harekete geçireceğiz her yerde. Dağılacağız, Anadolu’nun, Trakya’nın dört bir yanına dağılacağız. Yüz yüze anlatacağız.

CHP’NİN SLOGANLARI

‘Terör istemiyorum hayır’ diyeceğiz. ‘Yoksulluk istemiyorum hayır’ diyeceğiz.

‘Tek adam yönetimi istemiyorum hayır’ diyeceğiz.

‘Baskı ve zorbalığa hayır’ diyeceğiz.

“HAYIR” SLOGANI

Yani burada özellikle ‘hayır’ı vurgularken olumlu bir mesaj üzerinden vurgulayacağız. Olumsuzluklardan değil, Türkiye’nin daha iyiye nasıl kavuşabileceğini anlatacağız. Huzurlu mutlu bir Türkiye istiyorsak çocuklarımız için iyi bir eğitim istiyorsak ‘hayır’ dememiz lazım. Bütün bunları anlatacağız. Çünkü bir kişinin iktidarı tek kişinin aklı yanlış yapma riski en fazla olan akıldır. Bunu anlatacağız.

CHP’NİN KAMPANYASI NASIL OLACAK

Önemli olan halkın kafasına bu teklif geçerse nasıl bir Türkiye yaratılır, geçmezse nasıl bir Türkiye’de yaşama şansımız olur onu anlatabilmek.”

ANKA