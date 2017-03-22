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CHP'NİN SON SEÇİM ANKETİ ŞAŞIRTTI

CHP'nin son seçim anketi şaşırttı

CHP tarafından son açıklanan son ankette çok çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Herkes ''Kararsızlar'' belirleyici olacak derken bu ankette rengini gizleyenlerin oranı bir hayli yüksek çıktı.

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CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, son yapılan referandum anketini açıkladı. Anketin Türkiye genelinde yapıldığı bildirildi.

Katılımın yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağladığını açıklayan Kerimoğlu, referandum oylamasına yüzde 88 katılım beklenildiğini ifade etti.

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Katılım yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağlıyor.

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10-15 Mart arasında 5 bin kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre; ‘Yüzde 54,8 Hayır’

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Sandıkta ‘evet’ vereceğini açıklayanlar arasında yüzde 7 oranında gizli ‘Hayır’cılar olduğu belirtildi.

Sözcü
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