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CHP'YE ''MERKEZ SAĞ'' RAPORU !

CHP'ye ''merkez sağ'' raporu !

CHP lideri Kılıçdaroğlu, merkez sağ siyasetinin önemli isimleriyle bir araya geliyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez sağ siyasetin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor. İlk temasları da kendisi sağlayan CHP lideri, parti örgütünü uyardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ siyasete yönelik mesajları karşılık buldu. Kılıçdaroğlu "hayır" oyunu savunan milliyetçi ve muhafazakar kesimden bazı isimler ile bir araya gelmeye başladı.
 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez sağ siyasetin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor. İlk temasları da kendisi sağlayan CHP lideri, parti örgütünü uyardı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, toplantılara "hayır" oyunu savunan merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar kesimden isimler katılıyor. Yüz yüze görüşmelerde, CHP'nin "parti bayrağı kullanılmaması" kararı destek buldu. Milliyetçi muhafazakar tabanda "CHP ile HDP ittifakı" gibi bir algının oluşmadığı vurgulandı.

RAPORLAR SUNULUYOR

Buluşmalarda, CHP liderine kampanya sürecine ilişkin tavsiyelerin yer aldığı raporlar da sunuluyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile paylaştığı raporda; "toplantıları millet düzenlesin, millet sözcüğünü AK Parti'nin elinden alıp, toplumu birleştirin", "hukuk ve demokrasiyi her zaman birlikte kullanın", "insan haklarına dayalı hukuk ve demokrasi vurgusu yapın" ifadelerine yer verildi.

Raporlara göre; Kılıçdaroğlu'nun "Biz başkanlık sistemine karşıyız, muhatabımız Erdoğan değil" ifadesinin de milliyetçi kesimde destek bulduğu belirtiliyor. Hedefin "evet" oyu vermeyi düşünen vatandaşlar olması gerektiği vurgulandı.

"Hayır" kampanyasında mitinglerden çok, saha çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği savunulurken, "Kendi 'hayır' kampanyasını yürütmek isteyen STK ve oluşumlarla da güçlü ilişkiler güçlü olmalı" uyarısı yapıldı.

Habertürk
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