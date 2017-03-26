CHP'yi yıkan ölümün sırrı çözüldü !

İzmir’de epilepsi (sara) krizi geçirdiği sırada 4’üncü kattaki balkondan aşağı düşerek hayatını kaybeden Ezgi Melek Gürdal (25) geride 3.5 yaşındaki Uras’ı bıraktı. Minik çocuğun, annesi balkondan düştüğü sırada aynı evde olduğu her şeyden habersiz oyuncaklarıyla oynadığı öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın İde'nin haberine göre, İzmir'in Karabağlar İlçesi’nde yaşanan olay, iddialara göre şöyle meydana geldi: Akşam saatlerinde Metin Oktay Mahallesi 108/35 Sokak’ta oturan ve eşinden yeni ayrılıp ailesiyle birlikte yaşayan Ezgi Melek Gürdal (25), 3.5 yaşındaki oğlu Uras’la birlikte anneannesini ziyarete gitti. Ziyaret sırasında epilepsi krizi geçiren genç kadın, hava alması için balkona çıkarıldığı sırada yeniden atak geçirdi. Bu esnada dengesini kaybeden Ezgi Melek Gürdal, 4’üncü kattaki evin balkonundan aşağıya düştü.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

İçeride her şeyden habersiz oyun oynayan minik Uras, anneannesinin feryadıyla sarsıldı. Ağır yaralanan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Gürdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Ezgi Melek Gürdal’ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Çevresi tarafından çok sevilen, ancak bir takım ailevi problemleri olduğu öğrenilen Gürdal’ın son günlerde epilepsi krizlerinin arttığı öğrenildi. Zamanının büyük bölümünü oğlu Uras’la birlikte geçiren genç kadın aynı zamanda CHP Konak Gençlik Kolları üyesiydi. Gürdal’ın ani ölümü CHP örgütünü de yasa boğdu. Gürdal’ın artan epilepsi krizlerine rağmen 2 gün önce partisinin referandum çalışmalarına katıldığı, saha çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerinde bulunduğu öğrenildi.

"BOĞAZIMIZ DÜĞÜM DÜĞÜM"

Ezgi Melek Gürdal’ın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayınlandı. CHP Konak İlçe Gençlik Kolları’nın Facebook sayfasında ‘Acımız büyük’ yazısı ile fotoğrafı paylaşılan Ezgi Melek Gürdal için arkadaşları, ‘Sözün bittiği yer. Çok genç ölüm sana yakışmadı, mekânın cennet, ışıklar yoldaşın olsun’, ‘Olmadı bu ansızın bizi terk edip gidişin ezo. Boğazımız düğüm düğüm. Olmadı’, ‘Erken gidiş be Ezgi, çok üzgünüz’ ifadeleriyle üzüntülerini dile getirdi. Ezgi Melek Gürdal’ın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından bugün Karabağlar’da toprağa verileceği belirtildi.

"EPİLEPSİDE BİLİNÇ TAMAMEN KAPANIR"

Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Topçular, sara olarak da bilinen epilepsi hastalarının yaşadıkları nöbetlerin farklılık gösterdiğini vurgularken, nöbet geçirirken bilincin tamamen kapanabileceğini söyledi. “Küçük, orta ve büyük nöbetler vardır” diyen Topçular şu bilgileri verdi:

"Özellikle büyük nöbet geçiren epilepsi hastasının bilinci tamamen kapanır. 1 veya 2 dakika nöbet devam eder. Bilincin tamamen yerine gelmesi 1-2 saat sürebilir, bir günü de bulabilir. Nöbetler genelde ilaçların aksadığı durumlarda yaşanır. Düzenli ilaç kullanımı bu nöbetleri engeller. Ancak ilaçlar aksatıldığında, balkonda olan bir hasta büyük nöbete yakalanırsa ve balkonun korumaları da sağlam değilse düşme yaşaması olasılıktır. Epilepsi hastalarının nöbet geçirdiği durumlarda bilinç tamamen kapalı olacağı için hasta refleks gösteremez. Bu durumlarda sorumluluk çevresindekilerdedir. Müdahale edilip zarar göreceği ortamlardan uzaklaştırılması gerekir."

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, eşinden boşanan Ezgi Melek Gürdal’ın olay öncesi eski eşiyle herhangi bir tartışma yaşamadığını ve telefonla görüşmediğini tespit etti. Hastalığından dolayı rahatsızlanıp, düşmüş olma ihtimalini değerlendiren savcılık ölümü şüpheli bularak otopsi yapılmasına karar verdi.

Gürdal’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Genç kadının 3 ay önce sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar epilepsi ataklarım var, birkaç gündür. Aramalara, mesajlara dönemiyorum. İyileşince görüşmek üzere” notu yazdığı öğrenildi.