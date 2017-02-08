CIA BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor

ABD'nin istihbarat servisi CIA'in bir numarası Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece yaptığı görüşme sonrası ABD'den Ankara'ya ilk üst düzey görüşme gerçekleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski Kansas senatörü Mike Pompeo yarın Ankara'ya gelecek.

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerinin istişare edileceği belirtildi.

İKİ LİDER TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'Yİ KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme gelmişti.

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