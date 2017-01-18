CIA BELGELERİ İNTERNETTE YAYINLANDI

CIA belgeleri internette yayınlandı

ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA, bazı belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1995 yılında çıkardığı başkanlık kararnamesi ile 25 yıl ve üzeri, tarihi önemi olan belgeleri şeffaflık gereği kamuoyuna açma mecburiyeti getirilmişti.

CIA, bu karar uyarınca hazırlıklarını tamamlayarak belgelerdeki gizliliği kaldırıp erişime açmıştı ancak belgelere erişebilmek için ilgililerin Maryland'deki Ulusal Arşive giderek bu amaçla ayrılan 4 bilgisayarı kullanması gerekiyordu.

Erişim güçlüğüne rağmen gazeteci ve araştırmacılar 1 milyondan fazla dokümanı bu bilgisayarlardan temin ederek yayınlamıştı.

Kamuoyundan gelen yoğun baskının ardından CIA geçen yıl söz verdiği gibi bu ay gizliliği kaldırılan dokümanları tüm internet kullanıcılarının erişimine açtı.

Vietnam ve Kore savaşları, soğuk savaş dönemi, ufo ve telepati dosyaları gibi 11 milyonu aşkın CIA belgesine artık internet üzerinden ulaşılabiliyor.

İnternette "https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive" adresinden ulaşılabilen belgeler için sitede arama motoru hizmeti ve Küba gibi bazı tarihi konularda özel başlıklar yer alıyor.

AA
550
Reina saldırganının yakalandığı operasyonu anlattılarReina saldırganının yakalandığı operasyonu anlattılar
Milli tank projesinde sözleşme iptaliMilli tank projesinde sözleşme iptali
Şahan'dan ''Recep İvedik 5'' eleştirilerine videolu yanıtŞahan'dan ''Recep İvedik 5'' eleştirilerine videolu yanıt
Profesörle hastanın taciz ve parmak koparma davasıProfesörle hastanın taciz ve parmak koparma davası
''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''
Mete Yarar'dan ''Reina saldırganı'' açıklamasıMete Yarar'dan ''Reina saldırganı'' açıklaması
Didem Arslan: Bir güzel dövmüşlerDidem Arslan: Bir güzel dövmüşler
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklamasıİngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS