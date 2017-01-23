CIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destek

Türkiye'ye karşı savaş açan Ermeni terör örgütü ASALA ile PKK'ya Suriye'nin verdiği destek 1983 yılındaki CIA belgelerine de yansımış.

ABD Merkez Haber Alma Teşkilatı (CIA)'nin geçtiğimiz günlerde erişime açtığı belgelerde, Suriye'nin Ermeni terör örgütü ASALA ile PKK'ya verdiği desteğe dair önemli bilgiler paylaşıldı.

14 Eylül 1983 tarihli CIA brifinginde, bölge ülkeleri arasındaki gerginliklere dikkat çekilerek "Suriye'nin Ermeni terör örgütü ASALA ile Irak'ta faaliyet gösteren PKK'ya olan desteği Türk tarafını oldukça kızdırıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör kamplarına bir saldırı düzenlemeyi de göz önünde bulunduruyor." ifadelerine yer veriliyor.



Teröristbaşı Öcalan'ı Suriye istihbaratı barındırmıştı



Suriye'nin PKK desteği 1983 yılında iki ülke arasında ciddi krizlere de yol açmıştı. Terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın uzun bir süre, Suriye istihbarat servisi El-Muhaberat'ın tesislerinden barındığı biliniyordu.



1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Süleyman Demirel de Suriye'nin teröre desteğini ifade ederek şunları açıklamıştı:



"Ben, Başbakan olarak bundan 4.5 sene önce Şam'a gittim. Sayın Başkan Hafız Esad ile oturduk, dört-beş saat konuştuk. Kendisine kalbimi açtım ve her alanda işbirliği teklif ettim. 1000 km sınırımız var, bu hudut taşını kaldıralım dedim. Halk serbestçe gelsin gitsin. Şimdi hiç kimse, ama hiç kimse bizim Suriye'ye zarar verdiğimizi iddia etmesin. Hiçbir mesele yok. Ama, Suriye bize zarar verdi. Benim ülkemde 5 bin asker ve polis şehit oldu, masum halktan 5 bin insan şehit oldu. Bunu yapan bir bölücü terör grubudur. Başı Suriye'dedir ve bunlar Kuzey Irak'ı üs olarak kullanır; oraya Suriye'den gelir geçerler. Şimdi düşünün, bir komşu diğer komşunun terörle mücadelesine yardımcı olmuyor, bu teröristler de kan döküyor. Bu ne biçim komşuluk, ne biçim insanlık, ne biçim kardeşlik, ne biçim Müslümanlık? Zarar gören benim ülkem, ben nasıl kabahatli olurum ki?



Tabii, şimdi yapayım diyalog çağrısını. Suriye'nin, Türkiye'deki kan döken terör grubuna desteğini hemen bitirmesi ve kendi ülkesi içerisinde faaliyette bulunan terörün başı olan kişiyi Türkiye'ye iade etmesi halinde biz, her şeyi konuşmaya hazırız."