CIA belgelerini yayınlanan isimden yeni açıklama

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) dünya çapında yürüttüğü siber operasyonlardan etkilenen teknoloji şirketlerine, Wikileaks'in önceki gün yayımladığı CIA'in siber operasyonlarda kullandığı yöntemlerin yer aldığının ileri sürüldüğü belgelere özel erişim sağlanacağını söyledi.

Assange, Wikileaks'in önceki gün yayımladığı belgelerle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"Wikileaks'in elinde çok daha fazla bilgi var." diyen Julian Assange, Wikileaks'in son yayımladıklarıyla, "CIA'in, siber saldırı cephanesinin kontrolünü kaybettiğini" iddia etti.

Assange, CIA'in siber operasyonlarından etkilenen teknoloji şirketleriyle çalışma kararı aldıklarını bildirerek, "CIA, teknoloji şirketlerinde muhtemelen milyar dolarlık hasar bıraktı. Karşılaşılan sorunların tamir edilmesi için elimizdeki bazı teknik detaylara ulaşabilmeleri kapsamında bu şirketlere özel erişim izni vermeye karar verdik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hacklendiği yönündeki iddialara da değinen Julian Assange, Wikileaks'in yayımladığı belgelerde bu yönde bir içerik bulunmadığını aktarırken, ancak Trump'ın cep telefonuyla yaptığı iletişimlerinin saldırıya açık olduğu uyarısında bulundu.

Trump hayranı Farage'dan Assange'a ziyaret iddiası

Bu arada İngiliz basını, Trump'a hayranlığı sebebiyle bazı kesimler tarafından "Trump'in elçisi" olarak tanımlanan İngiliz siyasi Nigel Farage'ın bugün Assange'ın kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği binasından ayrılırken görüntülendiğini yazdı.

Elçilik kapısında görülmesi nedeniyle Farage'ın Assange'a ziyarette bulunduğunu iddia eden ada basını, bir gazetecinin Assange'ı ziyaret edip etmediği yönündeki sorusuna Farage'ın, "Nereye gittiğim ve kiminle görüştüğümü asla kimseye anlatmam." cevabını verdiğini aktardı.

Dünyanın gözü son günlerde Julian Assange'ın üzerindeyken Nigel Farage'ın elçilikte görülmesi, dikkatleri Trump-Assange arasındaki bir iletişim potansiyeline çekti. Assange ile Farage arasında herhangi bir bağlantı yok, ancak Farage, Trump hayranlığıyla biliniyor.

İngiltere'deki AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Farage, ABD başkanlığına seçilen Trump'la görüşen ilk İngiliz siyasetçi olmuştu. ABD'nin New York kentinde gerçekleşen görüşme, adada tepkiyle karşılanmıştı.

Seçim kampanyası sürecinde Trump'a destek veren ve seçim günü ABD'de bulunan Nigel Farage, "Sonunda ülkemizi seven ve Brexit sonrası değerlerimizi anlayan bir başkanımız oldu." demişti.

İngiltere'deki göçmen karşıtı kesimler Farage'ın, "İngiltere'nin Washington elçisi olarak atanması" önerisinde bulunurken, bu durum İngiliz hükümetinde rahatsızlığa neden olmuştu.

Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı. Sorgu günü elçilik önünde düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, o hafta ABD Başkanlığını Obama'dan devralacak Donald Trump'a, "Julian Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.

Trump, seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım" demişti. Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı belgeleri sızdırmasıyla, Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu söylemişti.

Wikileaks, önceki gün yayımladığı "Vault 7" adını verdiği arşivde yer alan belgelerin, bugüne kadar CIA'den sızdırılan en hacimli arşivi teşkil ettiğini savunuyor. Yayımlanan belgelere göre, CIA'in İngiliz istihbarat servisi MI5'le birlikte geliştirdiği bir araç, "Samsung" marka akıllı televizyonları kapalı olmadığı halde kapalı gösteriyor, ancak televizyon bir dinleme aracına dönüşmüş oluyor. Televizyonun kaydettiği ortam sesleri daha sonra otomatik olarak internet üzerinden CIA'ya gönderiliyor. Mobil telefonlar ve bilgisayar işletim sistemlerine de sızan CIA, kullanıcıların yerlerinden konuşmalarına kadar pek çok veriye gizlice ulaşabiliyor.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, 2012 yılında Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının Haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.