CIA Direktörü Pompeo 'dan Arabistan'a madalya

Pompeo, başkent Riyad’da Suudi Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz’i “terörle mücadele ve barışa katkılarından ötürü” George Tenet Madalyası’yla ödüllendirdi.

Washington ile Riyad arasındaki ilişkiler, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın son günlerinde, Obama’nın tüm itirazlarına rağmen Kongre’den geçen “Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası” nedeniyle gergindi.

HEM DE O İDDİALARA RAĞMEN!

Zira bu yasa, 11 Eylül saldırılarından dolayı Suudi Arabistan’a dava açılmasını mümkün kılıyordu. Başta Obama olmak üzere dönemin Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve CIA Başkanı’nın tüm karşı çıkışlarına rağmen yasa, 3’te 2 çoğunlukla kabul edilmişti.

Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 11 Eylül saldırılarında rol alan 19 El Kaide üyesinden 15'i Suudi çıkmıştı. Teröristlerin, Suudi yetkililer ve istihbarat görevlilerinden yardım almış olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Öte yandan, WikiLeaks’in 2009’da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sızdırdığı belgeler de “Suudi Arabistan’daki bağışçıların dünya çapındaki Sünni terör örgütlerini finanse eden en önemli kaynaklar olduğunu” ortaya koymuştu.

SUUDİLER OBAMA’YI TEHDİT ETMİŞTİ

Pompeo’nun 11 Eylül dahil dünyadaki birçok terör eylemini finanse etmekle itham edilen Suudi Arabistan’a böyle bir madalya vermesi, ilişkileri düzeltme çabası olarak yorumlanıyor.

Ödül konuşmasında Suudi Arabistan’ın pek çok terör saldırısını önlediğini söyleyen Bin Nayif, ABD- Suud ilişkisini de ‘güçlü ve köklü’ olarak niteleyip bu iki ülkenin arasına hiçbir şeyin giremeyeceği mesajı verdi.

Bin Nayif’in bu mesajına rağmen, söz konusu yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde Suudi yönetimi, Obama’yı “Hazine bonoları dahil ABD’deki toplam 750 milyar dolarlık varlığını satmakla” tehdit etmişti.