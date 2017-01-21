CIA Trump'a o telefonları yasakladı

Dün gerçekleştirilen resmi törenle başkanlık görevine resmen başlayan Donald Trump, Android işletim sistemli telefonunu daha güvenli olduğunu düşündüğü iPhone’la değiştirdi. Böylelikle Trump 4 yıllık başkanlığında iPhone kullanmış olacak.

Twitter'i aktif olarak kullanan Trump, Samsung Galaxy serisi cihazlardan birini kullanıyordu. Başkan olmasıyla birlikte gizli servisin önerdiği güvenli ve şifrelenmiş yeni cihazını kullanmaya başladı. Bu cihazın numarasının da çok az kişide olduğu belirtildi.

8 yıllık başkanlığı sona eren Obama ise 2009 yılında başkan seçildiğinde Blackberry marka akıllı telefonunu kullanmayı bırakmıştı.