CIA'den gelen binlerce belge yayımlandı

Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Siber İstihbarat Merkezi'nden geldiğini iddia ettiği binlerce belge yayımladı.

Associated Press ajansının haberine göre, belgelerin dökümünün doğruluğu henüz onaylanmazken, CIA yetkililerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Çeşitli kuruluşlara güvenlik hizmeti sunan Rendition Infosec'in kurucusu Jake Williams söz konusu belgeleri incelediğini ve belgelerin doğru olabileceğini ifade etti.

Uzun süredir üst düzey devlet sırlarını yayımlayan Wikileaks'in son hamlesi, "CIA'in siber casusluk yöntemlerini ne şekilde kullandığına dair aydınlatıcı bir bakış açısı sunacağı" değerlendirmelerine neden oldu.