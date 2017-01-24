CIA'NİN YENİ PATRONU BELLİ OLDU

CIA'nin yeni patronu belli oldu

ABD Senatosunda yapılan oylamada Trump'ın CIA Direktörü adayı Cumhuriyetçi Kansas vekili Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu olmaya hak kazandı.

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Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayısına ulaşan Pompeo, senatörlerden gerekli onayı aldı. Tamamı Demokratlardan oluşan 30 senatörün de aleyhte oy kullandığı bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktörü belli oldu. Üye sayısı 100 olan senatodaki resmi sonucun henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor

Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

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AA
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