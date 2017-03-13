Çiçeği burnunda sevgililer kaçamadı

Geçtiğimiz aylarda Cengiz Çolak ile görüntülenen ve birlikte olduğu iddiasını yalanlayan Ceren Hindistan, bu kez genç sevgilisi ile Etiler’de eğlendi.

Sözcü'nün haberine göre; bir mekanda sarmaş dolaş dans eden ve birbirlerine öpücük yağdıran ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak istedi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULUMADI

Gazetecilerin kendilerini beklediğini fark eden 28 yaşındaki manken ve oyuncu, koşar adım tekrar mekana girdi. Sevgilisine birlikte görüntülenmek istemediğini söyleyen Hindistan, adı öğrenilemeyen iş adamına ait lüks araca binerek oradan uzaklaştı.

Aradan 10 dakika geçmesi ile soluğu mekanın kapısında alan, ancak tüm çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan ünlü isim, genç sevgilisine işaret ederek araca binmesini söyledi.