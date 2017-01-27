ÇİÇEK HAKKINDA ŞOK İDDİANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Çiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktı

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan bir isim itirafçı olmak istediğini söyledi ve çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. İtirafçıya göre Cemil Çiçek FETÖ ile görüşmüştü. İşte o itirafçının kimliği ortaya çıktı.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren itirafçı H.S'nin eski kayınvalidesi Hatice G.'nin eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i arayarak "Cemaat eski imamı olduğunu söyleyen itirafçı diye ismi geçen kişi benim eski damadım” dediğini aktardı.

Söz konusu itirafçının "Fethullah Gülen'in görüştüğü bakanlar arasında Cemil Çiçek de var" dediğini aktaran Öztürk, "Sonuçta, kendisini 'eski cemaat imamı itirafçı' diye tanıtan eski damadın şikayetiyle tam 18 yıl sonra eski eşi, onun emekli albay olan eşi ve subay olan eski kayınbiraderi tutuklanıyor" diye yazdı.

Sözcü
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