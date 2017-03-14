Ciciş Esra'dan şok sözler: Bana hayvan gibi tecavüz etti

Magazin dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, iş adamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüş ve şikayette bulunmuştu.

Esra Ersoy’a tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat Karabova, “Kendi isteğiyle birlikte olduk. 20 bin euro ve lüks marka çanta istedi. Almayacağımı söyleyince iftira attı” dedi. Esra Ersoy'dan bu iddiaya yanıt gecikmedi.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Esra Ersoy ise "Bana hayvan gibi tecavüz etti" diyerek iddiasını bir adım daha öteye taşıdı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Hangi tecavüzcü ben tecavüzcüyüm der ki. Benimle zorla ilişkiye girmek istediği sırada kendisiini tanımadığımı ve aşık olmadığım bi adamla birlikte olamayacağımı defalarca kendisine söylemem rağmen bana hayvan gibi tecavüz etti. Bu olaydan sonra erkek arkadaşımla aram bozuldu. Bunlarıın bir bedeli olamaz. Bana uzlaşmak için 100 bin TL teklif eden kendisiydi ben kabul etmedim. Beb baba yaptıklarının bir bedelini isteyecek olsam bu adamın gücü yetmez buna. Ama istemedim çünkü Esra Ersoy'u parayla satın alamazsınız. Esra Ersoy aşık olmadığı adamın koynuna girmez, giremez. Ben yaşadığım bu olaydan sonra aşık olduğum adamla ayrıldım. Dengem bozuldu. Sakinleştiricilerle yaşıyorum. Tam toparlayacağım kendimi derken tekrar karşıma bu adamın yaptığı yalan açıklamalar çıktı. Ne kadar uğursuz bir insanmış. Hayatımın içine etti.