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CİCİŞ ESRA'NIN TECAVÜZ İDDİASI YALAN ÇIKTI

Ciciş Esra'nın tecavüz iddiası yalan çıktı

Magazin dünyasında “Ciciş” olarak adlandırılan Esra Ersoy, Murat Karabova’dan “tecavüz” iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Ancak savcılık iddianın asılsız olduğunu öne sürerek takipsizlik kararı verdi

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Ünlüler dünyasında "Cicişler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'ın eski sevgilisi işadamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Ersoy, 27 Ocak'ta kardeşi Ceyda Ersoy ile Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Murat Karabova ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İşadamı ifadesinde, Esra'nın otelde kendi isteğiyle kaldığını ve onun ısrarı sonrası ilişkiye girdiklerini ifade etmişti. Ardından Ersoy'un kendisini arayarak 20 bin euro ve Channel marka çanta isteyerek şantaja maruz kaldığını iddia etmişti.

Savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen görüntülerde Ersoy'un tecavüze uğradığını iddia ettiği gece, otelden Murat Karabova ile birlikte ayrıldıkları ve Ersoy'un taksiye bindiği sırada Karabova'ya sarıldığı tespit edildi. Savcılık incelediği görüntü sonrası soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

İDDİALAR ASILSIZ

Verilen takipsizlik kararında, Ersoy'un tecavüze uğradığını belirttiği gece, otelden ayrıldıktan sonra karakola müracaat etmeyerek, Karabova'dan maddi menfaat talep etmesi gerekçe olarak gösterdi. Ersoy'un iddialarından uzak davranış sergilediği belirtilerek, taksiye binmeden önce Karabova'yla sarılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürüldü.

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