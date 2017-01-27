ÇİFTÇİLERİN TAAHHÜDÜYLE AÇILACAK

Çiftçilerin taahhüdüyle açılacak

Kırklareli'nde 90 yıllık fabrika 4 yıl aradan sonra tekrar açılacak.

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Kırklareli'de Atatürk'ün direktifiyle kurularak  1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra açılması  için Trakya çiftçisinin başlattığı seferberlik, meyvelerini vermeye başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1926'da ülkenin şeker ihtiyacını  karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te,Trakya'da çiftçilerin  pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda  kaldı.

Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle fabrika, yıl  içerisinde üretimine başlayacak.

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan  seferberlik sonucunda yeniden ekim ayı içerisinde üretime başlayacağını söyledi.

Fabrikanın bölgedeki pancar ekimin az olması nedeniyle 2013 yılından  bu yana üretim yaptığını belirten Saltık, çiftçilerin son yıllarda pancar  üretiminden uzaklaştığını aktardı. Son 2 yıldır fabrikanın yeniden üretime  geçmesi için bölge çiftçisinin pancar ekmeye başladığını ifade eden Saltık,  pancar üretiminin ayçiçeği, Mısır, buğday gibi üründen daha fazla kar bıraktığını  anlattı.

150  BİN TON PANCAR ŞART KOŞULDU

Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden üretime geçmesi için özellikle  çiftçilerin yoğun çaba sarf ettiğini aktaran Saltık, "Türkiye Şeker Fabrikaları  Genel Müdürlüğünce Alpullu Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi için 150  bin ton pancar üretimi yapılması şart koşuldu. Son bir haftadır ise  çiftçilerimizden 190 bin ton pancar üretimi taahhüdü aldık. Şubat ayı içerisinde  çiftçilerimiz ekimlerine başlayacak. Bu aldığımız taahhütler inşallah  gerçekleşir. Önümüzdeki yıl yeterli olan pancarımızı üreteceğiz. Uyuyan devi, bu  yıl içerisinde uyandıracağız. Uyuyan devin uyanmasıyla çiftçi kazanacak, Trakya  halkı kazanacak, çiftçimizin yüzü gülecek inşallah.'' diye konuştu.

Kota sisteminin kaldırılması ve pancar fiyatlarının iyileştirilmesinin  çiftçiyi yeniden pancar üretimine yönelttiğini dile getiren Saltık, fabrikanın  çalışması için herkesin elini taşın altına koyduğunu vurguladı.

EN AZ 500 KİŞİ ÇALIŞACAK

Fabrikanın çalışmasının bölgeye katma değer sağlayacağını anlatan  Saltık, şöyle devam etti:

''Fabrikamızda en az 500 kişi çalışacak. Özellikle Kırklareli Valimiz  Esengül Civelek, bölge milletvekillerimiz, fabrikamızın müdürü Fikret Cömert ile  çiftçilerimiz çok yoğun çaba harcadılar. Fabrikamızın açılacak olaması herkesi  çok mutlu etti. Fabrikamız 20 yıl önce 700 bin ton pancar işlerken bölgedeki  pancar ekimi 2013 yılında 15 bin tonlara geriledi. Fabrikamız 2013 yılında  üretimini durdurmak zorunda kaldı. Çiftçimizin desteği ile ekim ayında fabrikamız  200 bin ton pancar işlemeye başlayacak.''

FABRİKANIN AÇILMASI BÖLGEDEKİ GÖÇÜ ÖNLEYECEK

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ise 2013 yılında 15 bin ton  pancar üretimin bu yıl 200 bin tona çıkarılarak fabrikanın yeniden üretime  geçeceğini anımsattı.

Fabrikanın açılacak olmasının tüm bölge halkını heyecanlandırdığını  aktaran Arslan, fabrikanın açılacak olmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Fabrikanın bölge halkının katkısının çok büyük olduğunu dile getiren  Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Fabrikamız inşallah ekim ayı içerisinde açılacak. Tüm çiftçilerimize  ulaşarak, fabrikamızın açılmasını sağladık. Bölgede en az 150 bin ton pancar  ekimi yapılacak. Bu sadece istihdam olarak değil, bölgenin hayvancılığı  bakımından da önemli. En önemlisi ise fabrikanın kapanması ile bölgemizde göç  vermeye başladı. Fabrikanın açılması bölgedeki göçü önleyecek. Kars Şeker  Fabrikası 25 bin tonla üretime geçti. Biz bu yıl 200 bin ton pancar üreteceğiz.  Önümüzdeki yıl bu üretimi en az 300 bin ton yapacağız. Fabrika 4 yıldır  çalışmıyor, bu nedenle hayvancılık, ekonomik ve istihdam alanlarında kayıplarımız  büyük oldu. Halkımız ve çiftçimiz de bunun farkına vardı ve pancar üretimine  yeniden yöneldi. Fabrikanın açılması için üreticilerimiz gerçekten yoğun çaba  sarf ediyor.''

PANCAR ÜRETİCİSİ SEVİNÇLİ

Fabrikanın yeniden üretime geçecek olması bölgedeki pancar üreticisini  de sevindirdi. Pancar üreticisi Süleyman Akbalık, fabrikanın açılması için  üretimlerini artırdıklarını dile getirdi. Fabrikanın açılacak olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk  yaşadıklarını aktaran Akbalık, fabrikanın bölge hayvancılığı ve ekonomiye ciddi  katkısının olacağına inancını ifade etti. Hükümet yetkililerine teşekkür eden Akbalık, çiftçi olarak fabrikanın  üretim yapması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Üretici Cevder Demir de, fabrikanın kapanmasıyla bölgede ciddi bir göç  yaşandığını belirtti. Fabrikanın açılacak olmasıyla bölge halkının sevinç yaşadığını  vurgulayan Demir, bölgenin yeniden göç alacağına inancını dile getirdi. Demir, çok kısa sürede pancar üretiminin ciddi anlamda artış  göstereceğini ifade etti.

AA
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