Çiftçilerin taahhüdüyle açılacak

Kırklareli'de Atatürk'ün direktifiyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra açılması için Trakya çiftçisinin başlattığı seferberlik, meyvelerini vermeye başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1926'da ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te,Trakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.

Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle fabrika, yıl içerisinde üretimine başlayacak.

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan seferberlik sonucunda yeniden ekim ayı içerisinde üretime başlayacağını söyledi.

Fabrikanın bölgedeki pancar ekimin az olması nedeniyle 2013 yılından bu yana üretim yaptığını belirten Saltık, çiftçilerin son yıllarda pancar üretiminden uzaklaştığını aktardı. Son 2 yıldır fabrikanın yeniden üretime geçmesi için bölge çiftçisinin pancar ekmeye başladığını ifade eden Saltık, pancar üretiminin ayçiçeği, Mısır, buğday gibi üründen daha fazla kar bıraktığını anlattı.

150 BİN TON PANCAR ŞART KOŞULDU

Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden üretime geçmesi için özellikle çiftçilerin yoğun çaba sarf ettiğini aktaran Saltık, "Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünce Alpullu Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi için 150 bin ton pancar üretimi yapılması şart koşuldu. Son bir haftadır ise çiftçilerimizden 190 bin ton pancar üretimi taahhüdü aldık. Şubat ayı içerisinde çiftçilerimiz ekimlerine başlayacak. Bu aldığımız taahhütler inşallah gerçekleşir. Önümüzdeki yıl yeterli olan pancarımızı üreteceğiz. Uyuyan devi, bu yıl içerisinde uyandıracağız. Uyuyan devin uyanmasıyla çiftçi kazanacak, Trakya halkı kazanacak, çiftçimizin yüzü gülecek inşallah.'' diye konuştu.

Kota sisteminin kaldırılması ve pancar fiyatlarının iyileştirilmesinin çiftçiyi yeniden pancar üretimine yönelttiğini dile getiren Saltık, fabrikanın çalışması için herkesin elini taşın altına koyduğunu vurguladı.

EN AZ 500 KİŞİ ÇALIŞACAK

Fabrikanın çalışmasının bölgeye katma değer sağlayacağını anlatan Saltık, şöyle devam etti:

''Fabrikamızda en az 500 kişi çalışacak. Özellikle Kırklareli Valimiz Esengül Civelek, bölge milletvekillerimiz, fabrikamızın müdürü Fikret Cömert ile çiftçilerimiz çok yoğun çaba harcadılar. Fabrikamızın açılacak olaması herkesi çok mutlu etti. Fabrikamız 20 yıl önce 700 bin ton pancar işlerken bölgedeki pancar ekimi 2013 yılında 15 bin tonlara geriledi. Fabrikamız 2013 yılında üretimini durdurmak zorunda kaldı. Çiftçimizin desteği ile ekim ayında fabrikamız 200 bin ton pancar işlemeye başlayacak.''

FABRİKANIN AÇILMASI BÖLGEDEKİ GÖÇÜ ÖNLEYECEK

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ise 2013 yılında 15 bin ton pancar üretimin bu yıl 200 bin tona çıkarılarak fabrikanın yeniden üretime geçeceğini anımsattı.

Fabrikanın açılacak olmasının tüm bölge halkını heyecanlandırdığını aktaran Arslan, fabrikanın açılacak olmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Fabrikanın bölge halkının katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Fabrikamız inşallah ekim ayı içerisinde açılacak. Tüm çiftçilerimize ulaşarak, fabrikamızın açılmasını sağladık. Bölgede en az 150 bin ton pancar ekimi yapılacak. Bu sadece istihdam olarak değil, bölgenin hayvancılığı bakımından da önemli. En önemlisi ise fabrikanın kapanması ile bölgemizde göç vermeye başladı. Fabrikanın açılması bölgedeki göçü önleyecek. Kars Şeker Fabrikası 25 bin tonla üretime geçti. Biz bu yıl 200 bin ton pancar üreteceğiz. Önümüzdeki yıl bu üretimi en az 300 bin ton yapacağız. Fabrika 4 yıldır çalışmıyor, bu nedenle hayvancılık, ekonomik ve istihdam alanlarında kayıplarımız büyük oldu. Halkımız ve çiftçimiz de bunun farkına vardı ve pancar üretimine yeniden yöneldi. Fabrikanın açılması için üreticilerimiz gerçekten yoğun çaba sarf ediyor.''

PANCAR ÜRETİCİSİ SEVİNÇLİ

Fabrikanın yeniden üretime geçecek olması bölgedeki pancar üreticisini de sevindirdi. Pancar üreticisi Süleyman Akbalık, fabrikanın açılması için üretimlerini artırdıklarını dile getirdi. Fabrikanın açılacak olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Akbalık, fabrikanın bölge hayvancılığı ve ekonomiye ciddi katkısının olacağına inancını ifade etti. Hükümet yetkililerine teşekkür eden Akbalık, çiftçi olarak fabrikanın üretim yapması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Üretici Cevder Demir de, fabrikanın kapanmasıyla bölgede ciddi bir göç yaşandığını belirtti. Fabrikanın açılacak olmasıyla bölge halkının sevinç yaşadığını vurgulayan Demir, bölgenin yeniden göç alacağına inancını dile getirdi. Demir, çok kısa sürede pancar üretiminin ciddi anlamda artış göstereceğini ifade etti.