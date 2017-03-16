  • Almanya’da çocuklara Nazi işkencesi !
  • Bülent Arınç, Melih Gökçek'e yanıt verdi
  • BDDK'den kredi kartları için önemli açıklama
  • Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı
  • Bahçeli'den hükümete ''mülteci'' tepkisi

ÇIĞ İKİ TURİSTİ YUTTU

Çığ iki turisti yuttu

Kanada'da Banff Ulusal Parkı'nda kar yürüyüşüne çıkan ve çığ altında kalan ABD'li iki turist hala bulunamadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Bölge Birimi Sözcüsü Curtis Peters yaptığı açıklamada, ABD'nin Boston kentinden tatil için Lake Louise'e gelen iki kişinin, kaldıkları otelden geçen salı günü çıkmaları gerekirken gelmemeleri üzerine arama başlatıldığını duyurdu.

Peters, ismi açıklanmayan iki turistin araçlarının Icefields Parkway olarak bilinen 93 numaralı otoyolda bulunduğunu bildirdi.

MEVSİM VE COĞRAFİ KOŞULLAR NEDENİYLE ULAŞILAMAZ

Arama helikopteri ile çığ düşen alanda iki farklı telsiz sinyali aldığını da aktaran Peters, bölgenin mevsim ve coğrafi koşullar nedeniyle ulaşılamaz olduğunu ifade etti.

Sinyalin alındığı bölgede yoğun kar yağışı ve yüksek çığ tehlikesi olduğunu vurgulayan Peters, son 3 ayda aynı bölgede 4 kişinin çığ felaketinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede sıkça çığ düşmesi vakalarının görüldüğüne değinen Peters, aramalarda kar hediği parçalarının da bulunduğu bilgisini vererek, "İki kişinin, araçlarını yol kenarında bıraktıktan sonra kar yürüyüşüne çıktığını düşünüyoruz. Cesetlerine ulaşamadık ama kendilerini 'öldü' olarak ailelerine bildirdik." ifadelerini kullandı.

293
-
Reina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktıReina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktı
Kılıçdaroğlu: Alın size bir kavgaKılıçdaroğlu: Alın size bir kavga
Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !
Hollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdilerHollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdiler
Darbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştuDarbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştu
Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !
Düğün masraflarını davetlilerden istediDüğün masraflarını davetlilerden istedi
Türk düşmanlığı sokaklara taştı !Türk düşmanlığı sokaklara taştı !
Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS