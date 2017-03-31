Çılgın Sedat'tan Survivor bombaları

Ünlüler takımından elenen son isim olan Sedat Kapurtu, 'Survivor 2017'nin ilk gününden beri iyi anlaşan eski milli futbolcular İlhan Mansız ile Serhat Akın'ın ilerleyen dönemde tartışma yaşayabileceğini söyledi.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan ünlü şarkıcı, "Orada en büyük tartışma Sema ile Pınar arasında oacaktır. Bak göreceksiniz, İlhan ve Serhat da mutlaka tartışma yaşayacaklar" dedi.

Operasyon geçiren Serhat Akın konusunda flaş bir açıklama yapan Çılgın Sedat, "Serhat yeni çıktı hastalıktan. İkisi de çok ciddi ameliyatlar geçirmişler. Mesela Serhat'ın karın kasları kopmuş.Allah korusun, Serhat parkurda kendini frenleyemezsde tekrar sıkıntı yaşayabilir. Çünkü çok hırslı" ifadelerini kullandı.