Çin malı günel panaline dev vergi

Yerli üretimi olumsuz etkiledikleri tespit edilen 16 Çinli firmanın güneş panellerine metrekare başına 20-25 dolar tutarında önleyici vergi getirildi.



Ekonomi Bakanlığı’nın haksız rekabete yol açıldığına ilişkin şikayet üzerine başlatılan anti damping soruşturması sonuç verdi. Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre soruşturma sonucunda, yurt içindeki panel üretimi sektörüne zarar verdikleri tespit edilen Çin menşeili güneş panellerinin ithalatına önleyici vergi uygulanması kararlaştırıldı.



Soruşturma kapsamında İthalat Genel Müdürlüğü ile bilgi paylaşımında bulunan 16 Çinli güneş paneli üreticisinin ürünlerinin ithalatına metrekare başına 20 dolar vergi uygulanmasına karar verildi.



Diğer Çinli üreticilerin güneş panellerinin ithalatından ise metrekare başına 25 dolarlık vergi alınacak.



Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününe yönelik TC Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yerli üreticilerin şikayeti üzerine damping soruşturması açılmış, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalında zarara yol açtığı sonucuna varılmıştı.



1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla Gümrük İdareleri, söz konusu ürünlerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem tutarını tahsil edecekler. Önleme tabi ürünlerin Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler, uygulamanın hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyecek.



‘YERLİ ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILDI'



Karara gerekçe oluşturan antidamping soruşturmasının başlatılması için başvuru yapan isim olarak bilinen SolarTürk’ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özberk, Enerji Günlüğü’ne yaptığı açıklamada “Bu kararla Türkiye’de panel üretenlerin gelecek 10 yıl için önü açıldı” dedi. Çin menşeili güneş panellerinin ithalatına getirilen verginin, Kalyon Grubu ile birlikte Karapınar YEKA ihalesini kazanan Hanwha’ya da çok ciddi bir destek anlamına geleceğini ifade eden Özberk “Çünkü Hanwha bura da panel üretimine yatırım yapacak. Getirilen bu vergi Hanwha ve yurt içinde yatırım yapacak tüm şirketlere de ciddi bir destek anlamına geliyor” şeklinde konuştu.