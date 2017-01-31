ÇİN UZAYDA DA ABD'Yİ SOLLADI

Çin uzayda da ABD'yi solladı

Çin, Mars ve Jüpiter'i keşfe hazırlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi Direktör Yardımcısı Vu Yenhua, Mars'a yönelik ilk misyonu 2020'de hayata geçireceklerini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Çin Ulusal Uzay İdaresi Direktör Yardımcısı Vu Yenhua, Mars'a yönelik ilk misyonu 2020'de hayata geçireceklerini söyledi.

İkinci misyon kapsamında ise Mars'ın yüzeyinden numuneler toplanarak kızıl gezegenin coğrafi yapısı ve çevresel şartlarına ilişkin incelemeler yapacaklarını aktaran Vu, asteroitlerin araştırılması ve Jüpiter sistemini keşif projelerini de bilimsel araştırma takvimine eklediklerini belirtti.

Pekin hükümeti, havacılık ve uzay sanayisini güçlendirerek 2030 yılına kadar bir "uzay gücü" olmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyinin geçen yıl yayımladığı rapora göre, Pekin yönetiminin 2020 yılına kadar insanlı uzay misyonları, Ay'ın keşfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yüksek çözünürlükte gözlem uydularını kapsayan geniş bir uzay programı bulunuyor.

AA
232
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdıNazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı
E-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltıE-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS