Cinayetin sanığı cezaevinde öldü

Esenyurt'ta, Suriye uyruklu eşi Ahmed Zahra'yı, sevgilisi Ahmed Abustef ile planlayarak öldürdüğü öne sürülen Meryem Mehne'nin, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Meryem Mehne ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel, diğer tutuklu sanık Ahmed Abustef'in cezaevinde öldüğünü söyledi.

Tercüman aracılığıyla ifade veren Mehne, kimsenin kendisini dinlemediğini, anlamadığını ve derdiğini anlatamadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Eşim Ahmed ile 13 yıldır resmi olarak evliyiz. Eşim sürekli beni dövüyordu. Hatta 9 aylık hamileyken beni o kadar kötü dövdü ki çocuğumu ölü olarak doğurdum. Eziyetlerden dolayı kendisini öldürme düşüncesinde olmadım. '3 çocuğumun babasıdır' düşüncesiyle kendisine katlandım ve sustum. Suriye'deyken bomba patladı ve çocukları enkazdan çıkardık. Önce eşim daha sonra ise çocuklarla ben Türkiye'ye geldik.''

Türkiye'de sürekli çalıştığını, eşinin ise çalışmadığını, faturaların bile kendi adına olduğunu, eşinin çocuklarını sürekli dövdüğünü ifade eden sanık Mehne, şöyle devam etti:

''Eşimle aramızda tartışma çıktı. 'Git paralı biriyle yat faturaları öde' dedi. Ahmed Abustef ise benim Suriye'den çocukluktan arkadaşımdı aynı zamanda da akrabamdı. Çoğu zaman bizde olurdu. Çocuklarla ilgilenirdi. Aynı zamanda şeker hastasıydı, insülin kullanırdı. Cezaevinde de bu hastalıktan dolayı öldüğünü duydum. Olay günü Ahmed Abustef, eşime, 'Sen nasıl bir erkeksin eşini fuhşa zorluyorsun' dedi. İkisi de çok alkollüydü. Aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı. Sonra sakinleştiler yerlerine oturdular. Ben de mutfağa geçtim. İçeriği geldiğimde eşimin bıçaklanmış olduğunu ve yerde yattığını gördüm. Çocuklarım ve kız kardeşim kilitli olan odalarında duruyorlardı. O görüntüyü görmemeleri için Ahmed Abustef ile eşimin cesedini çöp konteynerine attık. Sonra polislerin gelmesini bekledik. Ben olayı Ahmed Abustef ile gerçekleştirmedim. Şayet benim Abustef ile aramda bir gönül ilişkisi olsaydı kaçardık. Ben kesinlikle kocamı öldürmedim. Bıçağı da elime almadım. Allah şahidim, ben vurmadım.''

Mahkeme başkanı Mithat Çelikel, sanık Mehne'ye ''Kız kardeşin ifadesinde 'Eşini öldürmek için plan yaptıklarını duydum.' diyor. Çocukların da ifadesinde 'Annemiz bize Abustef'in eve geldiğini babanıza söylemeyin derdi.' diye ifade vermiş. Bunlar için ne diyeceksin?'' diye sordu.

Mehne, ''Benim kız kardeşim ruh hastasıdır. Tedavi görüyor, ne dediğini bilmez. Çocuklarımın da böyle bir şey dediğine inanmıyorum.'' diye yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suriye uyruklu şüpheli Meryem Mehne ile maktul Ahmed Zahra'nın evli oldukları, Suriye'deki iç savaştan kaçarak çocuklarıyla Esenyurt'a gelip Mehne'nin kardeşiyle birlikte yaşadıkları, şüpheli Mehne'nin bu sırada tanıştığı Suriye uyruklu Ahmed Abustef ile bir süredir gönül ilişkisi olduğu anlatıldı.

İddianamede, olay tarihi 10 Kasım 2016'dan kısa bir süre önce Ahmed Zahra'nın, eşi Meryem Mehne ile Ahmed Abustef'in ilişkisini öğrendiği, Zahra ile eşi Mehne arasında tartışma ve kavgaların yaşandığı, bu nedenle Zahra ile sevgilisi Abustef'in plan yaparak Ahmed Zahra'yı öldürmeye karar verdikleri belirtildi.

Şüpheliler Mehne ve Abustef'in maktul Zahra'yı öldürmek için kimlikleri tespit edilemeyen iki kişiyle anlaştıklarının aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

''Kimliği tespit edilemeyen şahıslar eylemi gerçekleştirmemişlerdir. Bunun üzerine 10 Kasım günü maktulün evine giden şüpheli Ahmed Abustef, Ahmed Zahra'yı bıçaklamış, boğuşma sırasında evde bulunan Meryem Mehne'nin de sevgilisinden aldığı bıçağı kocasının vücuduna sapladığı anlaşılmıştır. Otopsi raporuna göre maktulün boyun, göğüs, sırt ve kollarına aldığı toplam 27 bıçak yarası sonucunda öldüğü belirlenmiştir. Maktulün ölümünden sonra iki şüphelinin maktulü battaniyeye sararak arka sokakta bulunan çöp konteynerine attıkları, cesedin belediye görevlilerince bulunduğu ve sanıkların evdeki izleri temizlemeye çalıştıkları tespit edilmiştir.''

İddianamede, şüpheliler Meryem Mehne ve Ahmed Abustef'in, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.