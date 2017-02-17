Cinayetlerin katil zanlısı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim'de başından vurularak öldürülen Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler ile boş arazide cesetleri bulunan Şamil Olca (30) ve Yaşar Kaya'yı (45) öldürmek suçundan aranan 28 yaşındaki Kadir K'nin ilçede olduğu ihbarını aldı.

İlçenin giriş çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, 34 KV 7798 plakalı otomobili cezaevi kavşağında durdu. Aracı kullandığı belirlenen Kadir K, otomobilden inerek kaçmaya başladı. Zanlıyı kovalayan ekipler, havaya ateş açtı. Kadir K. ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı.

Bölgede ve otomobilde inceleme yapan ekipler ilk araştırmada suç aletine rastlamadı. Zanlının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

ÜÇ CİNAYET TEDİRGİNLİK YARATTI

Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler dün uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatı kaybetmiş, bugün ise Fevzipaşa Mahallesi Gevrek mevkisindeki boş arazide iki erkek cesedi gören vatandaşlar polise haber vermiş, incelemede, cesetlerin Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya'ya (45) ait olduğu ve bu kişilerin tabancayla öldürüldükleri tespit edilmişti.